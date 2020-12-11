Доллар упал ниже 73 рублей Рубль вырос к доллару и подешевел к евро 11 декабря 2020, 10:40 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 7 копеек – до 72,98 рубля, курс евро вырос на 2 копейки – до 88,69 рубля. Стоимость нефти выросла до 50,50 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

