Минстрой предсказал рост цен на жилье в 2021 году

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства опубликовало прогноз, в котором говорится об удорожании жилья в 2021 году. В среднем по стране цена за квадратный метр вырастет на 539 рублей, в некоторых регионах – почти на 10 тысяч.

В документах Минстроя указан норматив квадратного метра общей площади жилых помещений. На первое полугодие 2021 года он составит 49,1 тыс. рублей. Проект приказа должен быть подписан министром Иреком Файзуллиным до конца декабря, передают «Известия».

Наибольший скачок цен произойдет в Москве, а также на Дальнем Востоке. Стоимость каждого квадратного метра увеличится на 8-9,5 тыс. рублей. Это касается Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей. В Якутии и Ленинградской области цены вырастут примерно на 4 тыс. рублей за квадрат.

Рост на 2-3 тыс. рублей, согласно прогнозу Минстроя, будет наблюдаться в Севастополе и Санкт-Петербурге, Саратовской, Томской, Тюменской, Архангельской, Магаданской, Тюменской областях, Еврейской автономной области, на Чукотке, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае и Забайкалье.

Единственным регионом, в котором стоимость недвижимости снизится, станет Бурятия. Там квадратный метр подешевеет с 78,18 тыс. до 61,26 тыс. рублей, отмечает министерство. При этом неизменными цены на жилье останутся в 34 субъектах страны.

Дешевле всего, по расчетам Минстроя, жилье будет стоить в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Стоимость квадратного метра в этих регионах составит от 31,5 тыс. рублей.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в ряде регионов.

По мнению аналитиков, ставка по ипотеке в России до конца 2020 года может вырасти до 7,5%, а в первом квартале 2021 года – вплоть до 7,7%. При этом в правительстве допустили снижение ставок по ипотеке до 4-5%.