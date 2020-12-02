В правительстве допустили снижение ставок по ипотеке до 4-5%

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что ставки по ипотеке в России должны быть снижены до 4-5%, как во многих странах.

«На сегодняшний день, если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран. Ипотека должна быть 4-5% как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству», – сказал Хуснуллин на правительственном часе в Совфеде, передает ТАСС.

Он привел в пример Китай, где ипотечные ставки находятся на уровне 3-5%, а жилищное строительство является одной из основ экономики. «Мы тоже будем эту тему поддерживать. Пока у нас заложено, что ипотека должна быть на уровне 6%, но в зависимости от спроса и покупательской способности будем по этой теме работать», – пояснил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что, по мнению аналитиков, ставка по ипотеке в России до конца 2020 года может вырасти до 7,5%, а в первом квартале 2021 года – вплоть до 7,7%.

Управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что стало лучшим месячным результатом за всю историю столичного ипотечного рынка, на 15% превысив итоги рекордного декабря прошлого года.

В октябре программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% продлили до середины следующего года. Это позволит выдать порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей, 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца 2020 года.