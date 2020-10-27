Программа льготной ипотеки продлена

Правительство продлило программу выдачи льготного ипотечного кредитования под 6,5% до середины следующего года, сообщила пресс-служба кабмина.

«Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Продление программы позволит выдать порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей, 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца 2020 года.

Напомним, на совещании с правительством президент России Владимир Путин заявил, что программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках будет продлена как минимум до середины 2021 года.