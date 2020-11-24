Ипотека установила абсолютный рекорд в Москве

Управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что стало лучшим месячным результатом за всю историю столичного ипотечного рынка, на 15% превысив итоги рекордного декабря прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства.

Октябрьские показатели в полтора раза (+51%) больше октября 2019 года и на 17% – сентября текущего года, указывается в сообщении, передает РИА «Новости».

По данным управления, за десять месяцев 2020 года в Москве зарегистрировано 79,8 тыс. ипотечных сделок с жильем, что на 11% больше итогов аналогичного периода прошлого года.

Как указывается в сообщении, после весеннего спада число ипотечных сделок в столице, начиная с июня, растет в среднем на 10% ежемесячно. Положительную динамику в ведомстве связывают с запуском федеральной программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%.

Ранее президент Владимир Путин призвал не допустить перекоса цен на жилье.