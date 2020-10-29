Путин призвал не допустить перекоса цен на жилье

Нельзя допустить перекоса цен на жилье в России, иначе весь эффект от льготной ипотеки сойдет на нет, а такая угроза существует, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет».

Путин заявил, что «с повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье», передает РИА «Новости».

«Мы эту угрозу видим, иначе весь эффект от снижения ставок пойдет на нет, сведется к нулю», – добавил он.

Президент также заявил, что объем ипотеки в России в 2020 году станет рекордным и превысит 3,5 трлн рублей.