В России могут вырасти ставки по ипотеке

Ставка по ипотеке в России до конца 2020 года может вырасти до 7,5%, а в первом квартале 2021 года – вплоть до 7,7%, считают аналитики.

«Мы ожидаем, что средневзвешенная ставка по ипотеке на конец года будет находится в диапазоне 7,4-7,5% и до конца первого квартала не превысит 7,7%», – прогнозирует старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева, передает РИА «Новости».

По ее словам, во втором квартале 2021 года ставки могут повысится более существенно на фоне завершения действия программы льготной ипотеки и роста ключевой ставки.

В свою очередь директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень сообщил, что потенциал снижения ставки по ипотечным кредитам исчерпан, соглашается. «Поскольку регулятор приостановил смягчение монетарной политики, это также будет препятствием для дальнейшего снижения – напротив, в условиях высокого спроса на ипотечные кредиты возможен рост ставок по ним», – считает он.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина ждет, что если до конца года не произойдет значительных изменений макроэкономических условий в стране, то стоимость ипотечных кредитов будет находиться в диапазоне 7-7,5%. Поддерживает коллегу и старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин: он также считает, что до конца года средняя ставка может быть вблизи 7%.

При этом Щурихина указывает, что высока вероятность сохранения данного уровня ставок и в первом полугодии следующего года, вплоть до окончания действия льготной ипотечной госпрограммы под 6,5%. «После 1 июля 2021 года, если действие льготной ипотеки не будет продлено или не будут реализованы новые госпрограммы, на рынке будет наблюдаться рост средних ставок», – заключила аналитик.

Управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что стало лучшим месячным результатом за всю историю столичного ипотечного рынка, на 15% превысив итоги рекордного декабря прошлого года.

В октябре программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% продлили до середины следующего года. Это позволит выдать порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей, 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца 2020 года.