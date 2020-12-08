Набиуллина объяснила рост цен на жилье в ряде регионов

Ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в ряде регионов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Набиуллина пояснила, что «правительственная программа льготной ипотеки сыграла очень важную роль в том, что в кризисные периоды не произошел провал рынка», однако «мы видим, что спрос на ипотеку уже начинает приобретать где-то черты ажиотажного спроса и ведет к неоправданному росту цен в ряде регионов», передает ТАСС.

Она добавила, что это приводит к получению эффекта от льготы не столько гражданами, сколько застройщики.

«Хорошо, конечно, их поддержать, но важно, чтобы у нас все-таки решалась основная задача - доступности для людей жилья», – сказала глава ЦБ.

Ранее сообщалось, что, по мнению аналитиков, ставка по ипотеке в России до конца 2020 года может вырасти до 7,5%, а в первом квартале 2021 года – вплоть до 7,7%.

При этом в правительстве допустили снижение ставок по ипотеке до 4-5%.

Между тем управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что стало лучшим месячным результатом за всю историю столичного ипотечного рынка, на 15% превысив итоги рекордного декабря прошлого года.

В октябре программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% продлили до середины следующего года. Это позволит выдать порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей, 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца 2020 года.