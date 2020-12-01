Методы борьбы с крылатыми ракетами усовершенствовали в Восточном военном округе РЛС «Контейнер» подтвердила способность засекать «невидимки» за тысячи километров Индия провела испытательный пуск противокорабельной ракеты BrahMos 1 декабря 2020, 09:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Индия провела успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos класса «поверхность – поверхность» в акватории Андаманских и Никобарских островов, сообщает индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO). Испытания противокорабельной версии «Брамос» проводились военно-морскими силами Индии, передает ТАСС. BrahMos – сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace («Брамос аэроспейс»), разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных сил.

