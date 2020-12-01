Москвичам пообещали «скандинавскую зиму»

Синоптики прогнозируют в этом году мягкую, теплую и умеренно снежную зиму в Москве, присущую скандинавским странам, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Зима в Москве стартует со скоротечных зарядов снега, восстановления пусть скромного, но снежного покрова толщиной два-четыре сантиметра, похолодания и гололедицы», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

По его словам, жителей Москвы ждет такая же погода в период с 10 по 15 декабря, а во второй половине месяца на несколько дней наступит потепление до околонулевых значений.

В целом погода в декабре прогнозируется на градус-полтора выше нормы, при этом недобор по осадкам может составить 30%.

«Январь прогнозируется очень теплый и влажный, средняя температура месяца на четыре-пять градусов превысит норму метеостатистики, осадков выпадет на 20% больше обычного. Высота снежного покрова достигнет как минимум 15-20 сантиметров. Погода будет отличаться неустойчивостью с высокой вероятностью как оттепелей, так и крещенских морозов», – добавил специалист.

Синоптик добавил, что в феврале положительное отклонение от нормы уменьшится, однако конец сезона все равно ожидается на 3 градуса выше нормы, месяц оценивается как теплый. Количество осадков не будет превышать норму. Сугробы будут достигать уровня 20-25 сантиметров.

Отмечается, что средняя прогностическая температура воздуха в Москве на предстоящую зиму составит примерно минус 4,5 градуса, что соответствует многолетним температурным значениям таких столиц, как Осло или Хельсинки с мягким и влажным климатом.

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