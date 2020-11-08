На Украине предложили внести объекты Чернобыля в список наследия ЮНЕСКО

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил внести несколько объектов из Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Задача МКИП и Государственного агентства развития туризма – развитие зоны отчуждения как туристического места и внесение отдельных объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Много шагов этому предшествуют», – написал Ткаченко в своем Facebook.

Министр добавил, что в ближайшее время предстоит упорядочить процедуру посещения Чернобыльской зоны, разработать экскурсионные маршруты, обучить гидов и обеспечить качественную базовую инфраструктуру. Также, по мнению министра, властям необходимо разработать самостоятельный туристический бренд Чернобыльской зоны отчуждения.

«Сейчас зона отчуждения – туристический магнит. В 2019 году ее посетило более 120 туристов, и начало этого года было самым успешным в плане посетителей. Но карантин настал. И время, которое он нам дает, нужно использовать правильно», – отметил он.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пострадавшие от чернобыльской катастрофы регионы необходимо активнее возрождать, создавая на таких территориях новые производства.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому закрытая Чернобыльская зона отчуждения должна стать туристическим объектом, открытым для всех желающих.

Кроме того, росту турпотока поспособствовал мини-сериал телеканала HBO, который вышел весной 2019 года. Сериал снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, картина рассказывают историю аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.