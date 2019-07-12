Стал ли Чернобыль полностью безопасным

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12 июля, пятница  |  Последнее обновление — 16:43  |  vz.ru
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США ввязываются в мировую валютную войну

Резкое ослабление доллара невыгодно РоссииФото: Alex Kosev/YAY/ТАСС
Американский президент покусился на святая святых, потребовав разработать меры для девальвации доллара. И ФРС, кажется, ему подыгрывает, обещая снизить ставку уже в этом месяце. Какие последствия вызовет девальвация мировой резервной валюты, если ситуация начнет развиваться по худшему сценарию? Подробности...
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Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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С-400 помогут Турции добывать газ в Средиземном море

Наши С-400 могут понадобиться Эрдогану для «крупного шухера» у чужих береговФото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
Места дислокации российских С-400 в Турции показывают, что Анкара намерена закрыть ими не только границу с Сирией, но и контролировать небо над Кипром. А это нужно Анкаре, чтобы вести разработку газа на шельфе острова. Ситуация приведет к выяснениям отношений между Турцией с Грецией и в целом с ЕС, а значит, к конфликту внутри НАТО. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Решить проблему пробок раз и навсегда

Антон Крылов, журналист
Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам? Подробности...
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Поздно пить боржоми, когда нос проваливается

Алексей Алешковский, сценарист
Случившаяся намедни габуния мгновенно оказалась не только мемом, но и примечательным симптомом, указывающим на вирус политтехнологического происхождения. И не то чтобы работу этого вируса нельзя было заметить раньше. Подробности...
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Как избавиться от Габунии - Константин Кондрашин

Константин Кондрашин, главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
Многие ждали новых государственных санкций против Грузии. И, не дождавшись, испытали разочарование. Но совершенно напрасно. Государство дает нам, каждому из нас, возможность лично ответить за нанесенные нам оскорбления. Подробности...
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    Что сделал бы с грузинами Гитлер

    Китайская угроза для России – это миф

    Как Россия спасала Грузию

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            Стал ли Чернобыль полностью безопасным

            Предполагается, что туристы теперь валом повалят в Чернобыль   12 июля 2019, 16:00
            Фото: РИА Новости
            Текст: Алексей Анпилогов

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            Закрытая Чернобыльская зона отчуждения должна превратиться в свою полную противоположность – грандиозный туристический объект, открытый для всех желающих. Именно в этом смысл указа, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Действительно ли пострадавшая от страшной катастрофы территория освободилась от радиации и стала полностью безопасной?

            Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о превращении Чернобыльской зоны отчуждения в туристический центр для приезжих со всего мира. В своем указе Зеленский дал профильным ведомствам указание о разработке регламента посещения объектов в зоне отчуждения и поручил проработать вопрос привлечения иностранных инвестиций в этот проект. До сих пор Чернобыльская зона отчуждения считалась закрытой для свободных посещений территорией и допуск посторонних лиц в нее осуществлялся по согласованию с украинским МЧС.

            В этом году мы отметили некруглую, но показательную дату: от момента страшной катастрофы, произошедшей в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, нас отделяет уже без малого треть века – 33 года. Зона отчуждения официально возникла днем позже: уже 27 апреля 1986 года было эвакуировано население города-спутника ЧАЭС – Припяти – и проведена организованная эвакуация населения в 10-километровой зоне от поврежденного 4-го энергоблока. В последующие дни было эвакуировано население других населенных пунктов из 30-километровой зоны отчуждения, которая приобрела в итоге современный размер.

            Кроме того, горящий энергоблок, в котором буквально «светились» тысячи тонн раскаленного графита, урана, плутония и массы других радиоактивных изотопов, вплоть до середины лета 1986 года несколько раз выбрасывал в атмосферу шлейфы продуктов сгорания. Впоследствии эти радиоактивные выбросы из пыли, аэрозолей и газов смешивались с атмосферной влагой и породили еще несколько радиоактивных «следов» из смертельных осадков, далеко выходящих за пределы 30-километрового радиуса. Именно это вторичное заражение местности обусловило несколько дополнительных зон отселения, в которых радиационный фон был даже выше, чем в «чистых» местах 30-километровой зоны отчуждения.

            Еще одним неприятным наследием процесса ликвидации аварии стали радиоактивные могильники и отстойники, в которые свозилась облученная техника и материалы. Самый крупный отстойник зараженной техники находился возле отселенного села Рассоха. Туда свозилась наиболее опасная техника, которая под воздействием потока нейтронов из реактора сама набирала радиоактивность и не могла быть дезактивирована стандартными способами. В итоге в отстойнике возле Рассохи оказались 10 вертолетов Ми-8 и Ми-6, инженерные машины разграждения, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, плавающие гусеничные транспортеры, колесные бронетранспортеры, машины химической разведки, автомобили и другая техника.

            В такие же могильники были фактически превращены и все отселенные из 30-километровой зоны села и поселки, за исключением Припяти. Тяжелой техникой были уничтожены и закопаны все строения в них, а также личные вещи, автомобильный и мототранспорт эвакуированных жителей, которые тоже подверглись заражению за время нахождения в зоне.

            Первым этапом ликвидации последствий аварии стало сооружение знаменитого «саркофага» – бетонного укрытия, которое надежно перекрыло возможность дальнейшего заражения территории радиоактивными выбросами. Вторым этапом при СССР была запланирована постепенная рекультивация земель и утилизация могильников – однако развал Советского Союза в 1991 году поставил на этих масштабных планах крест. У «незалежной» Украины денег не хватало даже на толковую охрану зоны отчуждения, не говоря уже о разумной утилизации десятков тысяч тонн радиоактивных объектов, раскиданных по площади более 700 квадратных километров весьма пересеченной и обезлюдевшей местности.

            Рассосалось само...

            Последующие 28 лет, которые условно можно отсчитывать уже с 1991 года, Чернобыльская зона отчуждения жила необычной «двойной» жизнью.

            С одной стороны, тривиальная радиофобия населения и неприятные воспоминания о самой аварии естественным образом ограничивали приток любопытных в зону отчуждения. С другой – масса одиночных искателей приключений и организованных групп рассматривали зону как объект эксплуатации – начиная от обычного «пофоткаться на фоне саркофага и колеса обозрения в Припяти» и заканчивая масштабными хищениями имущества из обезлюдевшего окружения ЧАЭС.

            В частности, как пример, практически полностью был разворован и растащен отстойник техники возле Рассохи, а формально стартовавшая в 2013 году утилизация техники пришла уже на практически пустую площадку, с которой было вывезено все более-менее ценное.

            Автор этих строк и сам неоднократно сталкивался с загадочными радиоактивными металлическими предметами в поступающем металлоломе, работая на металлургических заводах Украины. Несмотря на то, что металлургический процесс в принципе мог «разбавить» такой зараженный металл и снизить опасность таких «подарков», металлургические заводы на Украине были вынуждены ввести входной контроль металлолома на предмет радиационного заражения еще в начале 2000-х годов.

            Вторым неприятным сюрпризом стал еще один ресурс Чернобыльской зоны отчуждения – лес. Часть леса в непосредственной близости от ЧАЭС даже погибла – деревья в нем засохли, за что этот участок получил название «рыжий лес». В процессе ликвидации последствий аварии этот лес был частично вырублен и закопан. Однако остальные лесные участки никто не трогал – в понятной надежде, что радиоактивные изотопы с течением времени распадутся, а хозяйственное использование леса из зоны отчуждения будет сознательно ограничено в будущем.

            Однако и тут «незалежность» оказалась синонимом безалаберности. Уже в середине 1990-х годов лесхозы Житомирской и Киевской областей начали вырубку попавшего под радиоактивные осадки леса. Формально применение такого леса не было связано с жилищным строительством, однако на деле проконтролировать все каналы утилизации зараженной древесины было просто нереально. Например, одним из вариантов стало использование древесных отходов «чернобыльского» леса для производства топливных древесных гранул и брикетов. Что, кстати, было вдвойне опасно – так как в золе такого печного топлива концентрации радиоактивных металлов (причем наиболее опасных – цезия-137 и стронция-90) тут же повышались.

            Ну и, наконец, еще одним мутным потоком радиоактивного «добра», который хлынул через дырявые границы зоны отчуждения, стали естественные дикоросы – ягоды и грибы. Здесь надо подчеркнуть важный момент: если «официальную» 30-километровую зону отчуждения украинское МЧС более-менее контролировало, то все «лепестки» следов от радиоактивных осадков оказались просто формально оконтурены предупреждающими табличками, которые мало интересовали местных жителей, а никаких КПП или запретов на въезд в эту неофициальную, но не менее опасную зону не было и в помине.

            Опять-таки автор данных строк сам лично проехал через самые глухие и отселенные села двух радиоактивных следов в Овручском и Народичском районах Житомирской области – и кое-где мой дозиметр показывал цифры, которых и в помине не было на границах 30-километровой зоны отчуждения. Причем фонило и от грибов – белых, маслят, моховиков, польских грибов, которые считаются «аккумуляторами» цезия-137, но и одновременно позволяли местному населению хоть как-то сводить концы с концами.

            Так что же получится на выходе у Зеленского?

            Период полураспада самых опасных изотопов радиоактивного заражения местности в Чернобыле (цезия-137 и стронция-90) составляет около 30 лет. Таким образом, за прошедшую треть века природа уже выполнила половину «грязной» работы сама – ½ изначальной радиоактивной грязи в зоне отчуждения распалась. Впрочем, это не означает, что наполовину распалась вся грязь – это лишь означает, что

            теперь вокруг ЧАЭС фонит больше радиоактивный плутоний, углерод и уран, которые тоже выкидывало из реактора, а не смертельно опасные цезий и стронций.

            Конечно, некоторые из читателей могут уверенно сказать: «Да ну вас с вашими страшилками, были мы в Припяти, живы-здоровы». На что можно ответить лишь очевидное: Припять – отнюдь не самый страшный и совершенно точно уж не самый радиоактивный и опасный объект в зоне отчуждения.

            А вот масса других, часто неизвестных широкой публике объектов в зоне отчуждения и сегодня представляет немалую опасность для неподготовленных туристов. Конечно, «растащить на сувениры» совсем уж облученный объект теперь уже не так и просто – как было сказано выше, многие опасные вещи из зоны незаконно вывезли еще в 1990–2000-е годы. Однако попасть в неприятную ситуацию вполне возможно, все-таки зона представляет собой слабо контролируемый техногенный объект, который туристы хотят посетить отнюдь не для прогулок по тихому сосновому лесу.

            Отсюда проистекает и простой вывод. Несмотря на снижение радиоактивности, зона отчуждения ЧАЭС и сегодня требует максимально ответственного подхода к развитию свободного туризма. Государство не может полностью устраниться из сферы такого экстремального туризма, перепоручив это частному бизнесу или искателям приключений. Иначе рано или поздно такой туризм может закончится печально для самих приезжих, которые воспринимают зону отчуждения ЧАЭС лишь как еще одну локацию компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.


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