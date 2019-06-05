Спрогнозирован резкий рост турпотока в Чернобыль

После выхода мини-сериала HBO «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом, считает директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

Емельяненко заявил, что в 2019 году организаторы экскурсий по Чернобыльской зоне отчуждения «рассчитывали выйти на 100-110 тыс. туристов из-за обычного роста спроса (...), тогда как в прошлом году было 70 тыс. туристов», передает «Интерфакс».

Однако теперь, «учитывая выход сериала, можем выйти на 150 тыс. человек», добавил он.

По словам Емельяненко, 90% туристов составляют иностранцы, несмотря на то, что стоимость тура для граждан Украины в три-четыре раза дешевле.

При этом он отметил, что из-за сложной подготовки гидов и специфики темы Чернобыля, увеличения количества туроператоров, предлагающих экскурсии в зону отчуждения, ожидать не стоит.

Кроме того, с увеличением потока туристов возникает проблема ограниченной пропускной способности контрольных пунктов Чернобыльской зоны и загруженности локаций.

«Есть понятие пропускной способности чернобыльской зоны. Она не резиновая, и нам уже приходится управлять группами, разводить по разным местам, расширять маршруты. С ростом оборота в срочном порядке готовим новых гидов, готовим новые локации совместно с администрацией чернобыльской зоны отчуждения. Планируется открытие новых контрольно-пропускных пунктов для обеспечения въезда большего количества туристов. Мы также строим новые маршруты, в том числе водный, на каяках, и в другие части чернобыльской зоны, которые сейчас закрыты», – рассказал Емельяненко.

Кроме того, совместно с управлением туризма Киевской горгосадминистрации идет работа над созданием комплексных туров, включающих экскурсию по Киеву, по местам съемок сериала.

Глава подкомитета Верховной рады по вопросам туризма, депутат Анна Романова отметила текущее увеличение количества заявок на экскурсии в Чернобыль на 30%, но «бум ожидается чуть позже», так как совсем недавно вышла последняя серия сериала, многие ее еще не посмотрели.

Также «потенциальные желающие ждут удачного момента для посещения Украины, изучают возможности».

Мини-сериал НВО «Чернобыль» снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, который тщательно изучил историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников. Сериал рассказывают историю аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Зарубежный сериал высмеял журналист Максим Кононенко, а режиссер советского фильма о катастрофе на АЭС Владимир Бортко не стал смотреть «Чернобыль».

Кроме того, американские СМИ проанализировали сериал и рассказали о недостатках, допущенных при его создании. Пользователи Сети обнаружили в телефильме нелепую ошибку.

В Великобритании сценаристка Карла Мэри Свит осудила отсутствие чернокожих актеров в новом сериале от HBO «Чернобыль». Блогеры разразились анекдотами на эту тему, однако чернокожего мужчину среди реальных ликвидаторов последствий катастрофы все же нашли – им оказался советский военный Игорь Хиряк.