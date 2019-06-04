Блогеры разразились анекдотами на тему отсутствия чернокожих в «Чернобыле»

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4 июня, вторник  |  Последнее обновление — 15:15  |  vz.ru
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Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

Компании Алексея Миллера удалось обойти компанию Германа Грефа по капитализации Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
«Национальное достояние» России – компания Газпром показала неожиданно рекордный рост акций и капитализации. Так дорого ее акции стоили в последний раз незадолго до кризиса 2008 года, а сама компания вообще никогда в истории так не оценивалась. Что же случилось и к чему эти рекорды приведут?  Подробности...
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Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
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Как потопленная британская подлодка усилила ВМФ СССР

Бои в Финском заливе стали одним из немногих столкновений между военно-морскими флотами Британии и РоссииФото: Н.Е. Бубликов, Г.В. Горшков
Сто лет назад, 4 июня 1919 года, моряки новорожденного советского флота одержали ключевую победу – эсминцы «Азард» и «Гавриил» потопили новейшую английскую субмарину L-55. Это событие знаменательно своим символизмом – нечасто русским случалось бить «англичанку» там, где она традиционно сильна, то есть в море. Но еще большее значение для России имели добытые таким образом технологии. Подробности...
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США намерены разоружить Европу

Соединенные Штаты опасаются самостоятельности ЕС в вопросе производства вооруженийФото: U.S. Army/Staff Sgt. Keith Anderson
В прессу утекли подробности очередного ультиматума, поставленного Соединенными Штатами своим ближайшим союзникам по НАТО, а именно Евросоюзу. Оказывается, по мнению Вашингтона, ЕС не имеет права разрабатывать собственные системы вооружений, а обязан покупать их за океаном. А поводом для таких манипуляций служат, разумеется, ссылки на «агрессивную Россию».  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Генетический код России построен на героизме

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Смысл истории со спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который вступился за незнакомых людей и был убит, не в ее уникальности, а строго в обратном – в том, что Россия воспринимает его поступок как образец, на который надо равняться. Всем. Подробности...
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России нужна технологическая дипломатия

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...
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Когда в России перестанут бояться психиатров

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
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      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

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          • На квасе

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            Блогеры разразились анекдотами на тему отсутствия чернокожих в «Чернобыле»

               4 июня 2019, 14:54
            Фото: Фотохроника ТАСС
            Текст: Мария Бобылева

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            Блогеры высмеяли жалобу британской сценаристки на отсутствие чернокожих актеров в сериале «Чернобыль» и вспомнили пару анекдотов на эту тему.

            Так, автор телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» вспомнил следующий анекдот:

            «Американцы много лет готовили резидента для работы в СССР. Его легенда была разработана блестяще. Наконец, его забросили с самолета на советскую территорию, и он вышел из лесу, одетый в ватник и кепку. Зайдя во двор избы, он попросил у бабки напиться.

            – А ты, милок, не шпион ли будешь?

            – С чего ты взяла, бабка?

            – Да мы в наших краях негров отродясь не видали».

            Другой анекдот вспомнил автор канала «Мышь в овощном»:

            «Насчет вопиющего отсутствия негров в сериале «Чернобыль» вспомнился анекдот. В бане моются черные, а рядом маленький мужик стоит и смотрит: все вроде негры как негры, а у одного член белый. Ну, он подходит и спрашивает:

            – Товарищи негры, скажите, пожалуйста, почему у вашего товарища член белый?

            Ему отвечают:

            – Мы – не негры, мы – шахтеры, а к этому вчера жена приезжала».

            Автор телеграм-канала «Всевидящее око» предположил, что вскоре активисты заметят отсутствие в сериале представителей других меньшинств.

            «Одна американка, говорят, пошла искать в сериале «Чернобыль» негров - и не нашла. Очень переживает. Общестаенность тоже переживает, сквозь щелочку в фейспалме спрашивая, откуда в позднем СССР могло взяться достаточное для политкорректности количество хотя бы мулатов. Не переживай, общественность: сейчас подтянется тяжелая артиллерия SJW и начнет требовать достаточной репрезентации в сериале геев, транссексуалов, больных синдромом Дауна и мусульман. Вот тогда пойдет настоящее веселье», – написал он.

            «Так в сериале «Чернобыль» за негров вполне сойдут шахтеры, которые там своими радиациями трясут!» – предположил автор канала неДума.

            Создатель канала «Русское будущее» в свою очередь отметил, что «возмущение прогрессивной публики тем, что в сериале «Чернобыль» нет негров, вполне закономерно». «До этого борцы за социальную справедливость возмущались тем, что афроамериканцев незаслуженно обделили внимание в играх про средневековую Европу. Или там, в игре по циклу «Ведьмак». Авторы грядущей экранизации «ведьмака», к слову, претензии озабоченной публики учли – и набрали в сериал чернокожих актеров. Так что будет и на нашей улице праздник. Будут по улицам советской Москвы в голливудских фильмах чернокожие лесбиянки разгуливать», – добавил он.

            Ранее британская сценаристка Карла Мэри Свит осудила отсутствие чернокожих актеров в новом сериале от HBO «Чернобыль». Твит сценаристки вызвал резонанс в социальных сетях. Некоторые подписчики удивлялись, откуда в СССР могли взяться чернокожие люди.

            Пятисерийный фильм «Чернобыль» сняли американский канал HBO и британская телесеть Sky. Он рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС, которая произошла в апреле 1986 года.


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