Блогеры разразились анекдотами на тему отсутствия чернокожих в «Чернобыле»

Блогеры высмеяли жалобу британской сценаристки на отсутствие чернокожих актеров в сериале «Чернобыль» и вспомнили пару анекдотов на эту тему.

Так, автор телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» вспомнил следующий анекдот:

«Американцы много лет готовили резидента для работы в СССР. Его легенда была разработана блестяще. Наконец, его забросили с самолета на советскую территорию, и он вышел из лесу, одетый в ватник и кепку. Зайдя во двор избы, он попросил у бабки напиться.

– А ты, милок, не шпион ли будешь?

– С чего ты взяла, бабка?

– Да мы в наших краях негров отродясь не видали».

Другой анекдот вспомнил автор канала «Мышь в овощном»:

«Насчет вопиющего отсутствия негров в сериале «Чернобыль» вспомнился анекдот. В бане моются черные, а рядом маленький мужик стоит и смотрит: все вроде негры как негры, а у одного член белый. Ну, он подходит и спрашивает:

– Товарищи негры, скажите, пожалуйста, почему у вашего товарища член белый?

Ему отвечают:

– Мы – не негры, мы – шахтеры, а к этому вчера жена приезжала».

Автор телеграм-канала «Всевидящее око» предположил, что вскоре активисты заметят отсутствие в сериале представителей других меньшинств.

«Одна американка, говорят, пошла искать в сериале «Чернобыль» негров - и не нашла. Очень переживает. Общестаенность тоже переживает, сквозь щелочку в фейспалме спрашивая, откуда в позднем СССР могло взяться достаточное для политкорректности количество хотя бы мулатов. Не переживай, общественность: сейчас подтянется тяжелая артиллерия SJW и начнет требовать достаточной репрезентации в сериале геев, транссексуалов, больных синдромом Дауна и мусульман. Вот тогда пойдет настоящее веселье», – написал он.

«Так в сериале «Чернобыль» за негров вполне сойдут шахтеры, которые там своими радиациями трясут!» – предположил автор канала неДума.

Создатель канала «Русское будущее» в свою очередь отметил, что «возмущение прогрессивной публики тем, что в сериале «Чернобыль» нет негров, вполне закономерно». «До этого борцы за социальную справедливость возмущались тем, что афроамериканцев незаслуженно обделили внимание в играх про средневековую Европу. Или там, в игре по циклу «Ведьмак». Авторы грядущей экранизации «ведьмака», к слову, претензии озабоченной публики учли – и набрали в сериал чернокожих актеров. Так что будет и на нашей улице праздник. Будут по улицам советской Москвы в голливудских фильмах чернокожие лесбиянки разгуливать», – добавил он.

Ранее британская сценаристка Карла Мэри Свит осудила отсутствие чернокожих актеров в новом сериале от HBO «Чернобыль». Твит сценаристки вызвал резонанс в социальных сетях. Некоторые подписчики удивлялись, откуда в СССР могли взяться чернокожие люди.

Пятисерийный фильм «Чернобыль» сняли американский канал HBO и британская телесеть Sky. Он рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС, которая произошла в апреле 1986 года.