Зеленский сделал Чернобыль открытой зоной

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов в части посещения зоны отчуждения и создающий «зеленый коридор» для туристов в Чернобыле.

«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим «зеленый коридор» для туристов и уберем предпосылки для коррупции», – передает слова Зеленского ТАСС.

Ранее в среду Европейский союз (ЕС) передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг, возведенный над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, насколько опасны поездки в зону отчуждения.

Интерес туристов к Чернобылю с новой силой появился после выхода на экраны нового сериала HBO, посвященному трагедии 1986 года.