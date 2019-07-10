Новый саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС ввели в эксплуатацию

Европейский союз (ЕС) передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг, возведенный над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС, сообщило представительство ЕС на Украине.

«Постоянный саркофаг на ЧАЭС был передан в эксплуатацию украинской стороне (Государственному специализированному предприятию (ГСП) «Чернобыльская АЭС»), то есть отныне Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии», – сообщило представительство ЕС в Facebook.

В официальной церемонии принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

В представительстве отметили, что ожидают скорейшего завершения строительства нового временного хранилища использованного ядерного топлива.

«Это будет еще одним большим шагом для преобразования эпицентра трагической аварии 1986 года в стабильное и экологически безопасное место», – подчеркнули в делегации ЕС.

О старте строительства нового саркофага было объявлено в 2008 году, но работы начались лишь в апреле 2012 года. Сдачу объекта в эксплуатацию переносили несколько раз. После создания укрытия объект был преобразован в экологически безопасную систему. Новый саркофаг имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в 1,5 млрд евро.

В июне этого года глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, где принял участие в церемонии завершения строительства арки.