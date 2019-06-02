Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, где принял участие в церемонии завершения строительства Арки над разрушенным реактором, сообщила посол Франции на Украине Изабель Дюмон.

«Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI», – передает ее слова РИА «Новости».

После аварии над четвертым энергоблоком станции был построен саркофаг, однако в последние годы он постепенно разрушался. Теперь власти Украины хотят превратить Чернобыльскую станцию в безопасную систему с помощью новой защитной оболочки «Укрытие» – арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров. Строительство должно было завершиться в 2015 году, но затем работы были отложены до мая 2018 года, затем до декабря 2018 года.