Насколько опасны поездки в зону аварии Чернобыльской АЭС?

Уровень радиации в окрестностях Чернобыльской АЭС значительно колеблется от минимального и безобидного до смертельно опасного для человека. Туристу, отправляющемуся в зону аварии, специалисты рекомендуют, даже имея в попутчиках опытного гида, брать с собой счетчик Гейгера. При этом все равно не надо оставаться в 30-ти километровой зоне отчуждения слишком долго. Если лежащий в кармане дозиметр вдруг начинает слишком громко «трещать», надо быстро и тем же путем вернуться на безопасный участок.

После выхода сериала «Чернобыль» компании HBO, окрестности печально знаменитой атомной электростанции переживают настоящий туристический бум. Число туров в Чернобыль увеличилось на 40%. Едут из России и стран бывшего СССР. Количественно увеличилось число туристов из Евросоюза, США и других стран «дальнего зарубежья».

Бюро путешествий предлагают туры на любой вкус – от одного дня до недели, индивидуальные туры, напрямую связанные с сюжетом нового сериала, и даже вертолетные полеты над зоной. Какую же дозу облучения можно схватить во время такой поездки?

За 33 года, прошедшие после взрыва, разрушившего четвертый блок Чернобыльской атомной электростанции имени Владимира Ильича Ленина, было предпринято немало усилий по очистке зараженных территорий от радиоактивных веществ. Стоит отметить, что радиация выпадала неравномерно. Где-то полосами, где-то – пятнами, как брызги разлетающейся воды.

В зоне есть много мест, где излучение в 6 раз превышает безопасный для человека уровень. А есть участки, где эти значения достигают 70, 100, 500 и более раз. Уверения организаторов турпоездок к Чернобылю о безопасности таких путешествий к истине близки лишь отчасти. Всё зависит от времени, проведенного в зоне поражения, и от маршрута.

Так, сам город Чернобыль почти полностью очищен от радиации. Зато в соседней Припяти, заброшенном городе, расположенном в трех километрах от АЭС, осталось множество объектов и металлических конструкций, сохраняющих радиоактивный фон. При перемене погоды, свидетельствуют эксперты, ветер способен опять поднимать и носить по воздуху зараженную пыль. Этот город официально объявлен непригодным для жизни на ближайшие 24 тысячи лет.

Есть еще так называемый «Рыжий лес» – это более 200 квадратных метров деревьев, принявших на себя наибольшую долю радиации во время взрыва реактора. Приближаться к этой «достопримечательности» эксперты категорически не рекомендуют.

«Весьма глупой затеей» идею отправиться в турпоездку по чернобыльским окрестностям назвал недавно известный путешественник, специалист по выживанию и телеведущий Тимофей Баженов.

По его словам, ни одно турагентство не может гарантировать человеку полную физическую и радиационную безопасность в Зоне отчуждения, сообщает Ura.ru. Тем же, кто на свой страх и риск, все же намерен посетить Чернобыль, Баженов рекомендовал хотя бы передвигаться только по асфальтированным дорогам и не сходить на обочину.