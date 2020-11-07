На Украине два человека погибли после нападения местного жителя с ножом

В Днепропетровской области Украины мужчина убил ножом двух человек, и нанес ранения восьмерым другим людям, сообщила пресс-служба полиции региона.

Происшествие случилось в городе Кривой Рог около 15.20 по местному времени (16.20 мск) в Металлургическом районе.

«Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В результате нападения также пострадал восьмилетний ребенок, уточнили в нацполиции. Подозреваемым оказался местный житель 1983 года рождения, его задержали.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Работники полиции выясняют все обстоятельства дела», – отметили в ведомстве.

В августе украинская телеведущая Анастасия Луговая сообщала, что в поезде Мариуполь – Киев ее избили и пытались изнасиловать.