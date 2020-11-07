Израиль захотел купить российскую вакцину «Спутник V»

Медицинский центр «Хадасса» в Иерусалиме намерен зарегистрировать вакцину от COVID-19 «Спутник V» в минздраве Израиля, российская разработка станет первой вакциной, которая будет представлена для регистрации в этой стране, сообщил гендиректор больницы профессор Зеев Ротштейн.

«Из-за того, что мы знаем, что все (российские) исследования проходят правильно, согласно стандартам, мы запросили всю информацию по вакцине для того, чтобы предоставить ее израильскому минздраву для регистрации этой вакцины в Израиле. Российская вакцина «Спутник V» – это первая вакцина, которая будет представлена для регистрации в Израиле», – цитирует РИА «Новости» Ротштейна.

Филиал иерусалимской клиники «Хадасса» в Москве уже участвует в третьей фазе испытаний «Спутник V». По словам профессора, возможно, представителям минздрава Израиля придется преодолевать некоторое предубеждение, чтобы зарегистрировать российскую вакцину. Еще летом Израиль заключил соглашение с несколькими компаниями, в том числе с американский «Модерной», о закупке будущей вакцины.

«Исторически сложилось, что израильский минздрав относится проще к американским разработкам и настороженно к русским. Они сразу отреагировали, что нет достаточно данных по российской прививке. Именно поэтому мы им и предоставим все данные. В этой папке для регистрации будут все нужные данные по разработке вакцины и заключения исследований по первой и второй стадии испытаний», – пояснил профессор.

Как только российская вакцина получит официальную регистрацию, медицинский центр «Хадасса», по словам его директора, планирует импортировать вакцину в Израиль, а также начать производить ее на территории страны.

«В любом случае, мы очень доверяем российской науке. Мы очень доверяем себе как платформе для клинических исследований такой вакцины. И я совершенно спокоен в своем решении не прислушиваться к политическим или коммерческим разногласиям», – сказал Ротштейн.

«Мы нейтральны. У нас нет политической предвзятости. Мы относимся к вакцине как к элементу первой необходимости для наших пациентов», – добавил он.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук. На прошлой неделе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию «Спутника V».