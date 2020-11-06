Рост рождаемости зафиксирован в России

Впервые с начала 2020 года в России зафиксирован прирост рождаемости: в сентябре родились 130,4 тыс. младенцев, это больше показателя за сентябрь 2019 года, говорится в данных Росстата.

«Прирост рождаемости в сентябре 2020 года составил 9,145 тыс. младенцев (130 тыс. 476 младенцев в сентябре 2020 года против 121 тыс. 331 родившегося в сентябре 2019 года), или 7,5%. Прирост рождаемости зафиксирован впервые в 2020 году», – цитирует сообщение Росстата ТАСС.

Максимальный прирост рождаемости зафиксирован в Краснодарском крае (прирост на 899 младенцев, или на 17,9% к сентябрю 2019 года), Новосибирской области (прирост на 868 младенцев, 34,6%), Дагестан (прирост на 683 ребенка, 16,9%), Башкортостан (прирост на 539 младенцев, 16,3%), Приморский край (прирост на 425 младенцев, 29,0%), Ставропольский край (прирост на 368 младенцев, 16,5%), Свердловская (прирост на 337 младенцев, 9,0%) и Челябинская (прирост на 329 младенцев, 12,4%) области.

Прирост зафиксировали в 14 российских регионах Центрального федерального округа, в 10 регионах Северо-Западного федерального округа, во всех восьми регионах Южного федерального округа и семи регионах Северо-Кавказского федерального округа, а также в 10 регионах Поволжского федерального округа, в пяти регионах Уральского федерального округа, во всех 10 регионах Сибирского федерального округа, в 10 регионах Дальневосточного федерального округа.

Также в стране снизилась младенческая смертность. «За девять месяцев младенческая смертность снизилась на 13,0% – с 5 тыс. 568 случаев в январе-сентябре 2019 года до 4 тыс. 845 случаев за девять месяцев 2020 года», – говорится в сообщении.

Ранее россияне в опросе ВЦИОМ заявили, что намерены иметь двоих детей при условии сохранения нынешних условий жизни.