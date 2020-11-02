Россияне сказали, сколько детей хотят иметь

Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что более трети жителей России планируют иметь двоих детей при условии сохранения нынешних условий жизни.

Согласно данным ВЦИОМ, 24% хотят иметь одного ребенка, 33% – двоих детей, 10% – троих, а 26% опрошенных не имеют никаких планов, передает ТАСС.

При наличии идеальных условий троих детей хотели бы иметь 32% респондентов, двоих – 37%, одного – 8% и только 4% не воздержались от ответа. Результаты опроса среди женщин 18-45 лет и мужчин 18-50 лет, не имеющих детей, показал, что 46% из них не планируют ребенка в течение ближайших трех лет, а 49% хотели бы завести детей. Среди главных причин нежелания рожать ребенка назывались материальное положение (39%), жилищные проблемы (30%), отсутствие семьи или партнеров (29%). При этом 39% опрошенных из данной категории считают, что меры государственной поддержки могут повлиять на желание завести детей. Из них 29% уверены, что помочь принять решение о рождении ребенка может материнский капитал, 28% – освобождение от налогов для впервые вступавших в брак, 22% –снижение налогов при вступлении в брак и при рождении каждого ребенка, 15% –выделение ведомственного жилья от предприятий.

Отмечается, что опрос проводился среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет в 80 регионах страны.

Ранее исполнительный директор «Союза отцов» Юрий Соленов заявил, что повысить рождаемость в России помогут стимулирующие выплаты, популяризация закона о партнерских родах, отцовский капитал, а также отслеживание здоровья подростков.