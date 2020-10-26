В «Союзе отцов» назвали способы повышения рождаемости в России

Исполнительный директор «Союза отцов» Юрий Соленов заявил, что повысить рождаемость в России помогут стимулирующие выплаты, популяризация закона о партнерских родах, отцовский капитал, а также отслеживание здоровья подростков.

Он также считает, что молодежи нужно транслировать традиционные семейные ценности. «Традиционные семейные ценности должны находиться в фокусе внимания, общепринятые ценности должны популяризироваться, пропагандироваться со всех сторон. Пропаганда многодетности, что многодетная семья – это круто, это хорошо», сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, материальные выплаты молодым семьям могут также простимулировать рождаемость в нашей стране. «На мотивацию рождения первого ребенка, возможно, было бы полезным предложить семейный капитал в размере 450-500 тыс. для того, чтобы у молодежи не возникало страхов и каких-то сомнений, что они могут рожать. Они уже не будут бояться каких-то экономических потрясений», – сказал Соленов.

Он рассказал, что мотивировать россиян на воспроизводство поможет и популяризация закона о партнерских родах. Мужчины могут сопровождать своих женщин не только в родильных залах, но и в специализированных комнатах ожидания неподалеку. Он также считает, что повышению рождаемости в России может способствовать отцовский капитал.

«Отцовский капитал, так чтоб многодетные семьи получали поддержку, как отцовский капитал при рождении третьего или четвертого ребенка в одном браке. Отцовский капитал – это когда выплачивали бы материальную поддержку за рождение третьего или четвертого ребенка при соблюдении условия, что дети родились в одном семейном союзе», – отметил Соленов.

Кроме того, он выразил мнение, что репродуктивное здоровье подростков в России должно отслеживаться медиками более внимательно. «Мониторинг репродуктивного здоровья прямо с подросткового возраста, со школьной скамьи, чтобы в рамках программы ОМС отслеживать репродуктивное здоровье мальчиков, проводить мониторинг их репродуктивного здоровья не только в рамках медкомиссии, когда они готовятся к службе в армии. Сразу давать им возможность проходить лечение в рамках ОМС», – добавил исполнительный директор «Союза отцов».

В ходе круглого стола в ОНФ Анна Попова отметила снижение коэффициента рождаемости три года назад на 1,62%, в текущем году – на 1,5%. При этом, по ее словам, наблюдается снижение количества абортов.

Ранее директор Университета здоровья населения штата Вашингтон, профессор Али Мокдад заявил, что население России к 2100 году уменьшится на 40 млн человек. Мокдад пояснил, что причина заключается в падении коэффициента рождаемости в России.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что компенсировать убыль населения в России сможет только миграция, а сделать страну привлекательной для мигрантов можно за счет повышения уровня жизни.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х.