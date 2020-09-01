Эксперт назвал основной фактор роста численности населения России в ближайшие годы

Компенсировать убыль населения в России сможет только миграция, а сделать страну привлекательной для мигрантов можно за счет повышения уровня жизни, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян.

Согласно проекту единого плана правительства по достижению национальных целей развития России численность населения в этом году, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек – это рекордное падение за 14 лет.

«Здесь достаточно сложно действовать только мерами естественного движения населения. А точнее, я считаю, что просто невозможно до 2030 года без миграции обеспечить стабильность населения или его устойчивый рост. У нас, по разумным прогнозам, в ближайшее время будет сохраняться убыль населения. И только миграция, видимо, сможет ее компенсировать в большей или меньшей степени», – считает Мкртчян.

По его словам, сокращение численности населения связано с превышением смертности над рождаемостью. Но резко повысить рождаемость даже при нынешней активной политике государства невозможно. Это связано с тем, что число родившихся напрямую зависит от количества матерей. А девушек в возрасте 20 – 25 лет на данный момент очень мало, и решить эту проблему невозможно иначе, чем с помощью мигрантов, заключил эксперт.

«Рождаемость сейчас на таком уровне, который не обеспечивает простое воспроизводство населения. И Россия в подобном положении далеко не единственная среди развитых стран. В таких государствах достаточно мало примеров, когда население бы росло не за счет превышения рождаемости над смертностью. Другие страны тоже хотят увеличить свое население, в связи с чем активно снижают смертность, например, финансируя здравоохранение, улучшая качество жизни людей», – рассказывает Мкртчян.

Даже если взять страны Евросоюза, продолжил эксперт, то и там в ближайшее время численность населения будет расти только за счет миграции. Но это не значит, что Россия должна пытаться создавать какие-то особенные условия для мигрантов, а наоборот, более тщательнее их проверять, добавил Мкртчян.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что изменение климата вызовет комплекс последствий, которые отразятся на численности населения планеты.