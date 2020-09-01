Назван срок выхода России на положительные темпы прироста населения

Выход на положительные темпы общего прироста населения России возможен с 2022 года, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Общая численность населения России на фоне коронавируса по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек – это максимум за 14 лет. При этом, согласно документу, выход на положительные темпы общего прироста населения возможен с 2022 года, передает РБК.

Указывается также, что уровень бедности в стране, то есть доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума, в 2020 году возрастет до 13,3% населения после 12,3% в 2019-м. В дальнейшем в правительстве прогнозируют ее снижение – уже в 2021 году уровень вернется на докризисный (12,2%) и будет ежегодно снижаться до 10% к 2024 году и до целевого значения (6,5%) к 2030 году. Эта цель прописана в июльском указе президента России Владимира Путина, который он подписал после одобрения президентских поправок в Конституцию.

Отмечается, что с 2018 года естественная убыль населения не компенсируется миграционным притоком, из-за чего общая численность населения страны сокращается: в 2018 году она снизилась на 99,7 тыс. человек, в 2019 году – на 32,1 тыс. В 2020 году, по оценке правительства, численность населения России уменьшится уже на 158 тыс. человек.

Для достижения поставленной демографической цели, согласно проекту правительственного плана, в 2021 году темпы сокращения численности населения должны снизиться до минус 81,5 тыс. человек, а с 2022 года в России закладывается положительный прирост: +8,3 тыс. в 2022 году, +58,3 тыс. в 2023 году и +67,6 тыс. в 2024 году.

Предполагается, что к 2030 году общий годовой прирост численности населения составит 126,6 тыс. человек. Подкреплять положительную динамику численности населения должен миграционный приток, который в 2021 и 2022 годах ускорится до 273,1 тыс. и 287,4 тыс. человек соответственно, а с 2023 года превысит 300 тыс. ежегодно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране наблюдается сокращение численности постоянного населения, в том числе и в силу объективных обстоятельств.