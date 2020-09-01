Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

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1 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
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США ослабляют доллар послевоенными методами

После коронакризиса доллар будет слабее иены, франка и евро Bernhard Cla&#223;en/Global Look Press
Американской валюте после объявления новой политики ФРС пророчат многолетний тренд на ослабление. США идут на это сознательно, чтобы помочь своей экономике, пострадавшей от коронавируса сильнее, чем ожидалось. Это испытанный прием – так американцы поступали, например, после Второй мировой войны. Приведут ли эти действия к краху доллара и как все это отразится на российской валюте? Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Севастополь ищет дорогу к самодостаточности

Благоустройство Севастополя происходит в режиме реального времени Сергей Мальгавко/ТАСС
Город – но федерального значения. Курорт – но во времена борьбы с пандемией. Огромная помощь федерального центра – и желание жить по собственным, заработанным средствам. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как следует выстраивать баланс между этими и другими, зачастую противоречащими друг другу, вопросами.  Подробности...
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Главный враг России на Балканах теряет власть

Джуканович контролировал власть в своей республике дольше, чем любой другой правитель Европы Risto Bozovic/AP/ТАСС
Парламентские выборы в Черногории завершились сенсацией: власть в этой стране впервые перейдет в руки просербской и пророссийской оппозиции, некогда пытавшейся воспрепятствовать вступлению республики в НАТО. Но это в теории. На практике трудно поверить, что один из самых хитрых врагов России в Европе – Мило Джуканович – решится расстаться с троном, который занимает уже 30 лет.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...

Белоруссии пора переходить на российский рубль

Антон Любич, экономист
Белорусский рубль – валюта тех, на ком держится режим Лукашенко. Такая вот «валютно-политическая экономия». Поэтому, подрывая белорусский рубль, протестующая улица действительно ударяет именно по власти. Но как такая ситуация стала возможной? Подробности...
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В Россию импортируют идеологию намеренного разрушения семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ничего хорошего нельзя сказать про обычай «женского обрезания». Но люди его хотя бы не вводили, а унаследовали из тьмы веков. А вот мода на ЛГБТ вообще и «перемену пола» в особенности находится пока что на подъеме – и энергично продвигается по всему миру. Подробности...
Обсуждение: 120 комментариев
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Узбеки вспомнили про Сталина

Балканский враг России потерпел поражение

Обсуждение: 5 комментариев

Украина порвала с Лукашенко

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

    Старых в России все больше, а молодых – все меньше    1 сентября 2020, 18:55
    Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
    Текст: Алексей Анпилогов

    Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест?

    В 2020-м году Россию ожидает максимальное за последние 14 лет сокращение населения - на 158 тысяч человек. Такие прогнозы, по данным РБК, содержатся в плане правительства по достижению национальных целей развития страны до 2024 года.

    Похожие прогнозы на правительственном уровне озвучивались и ранее. В частности, Минэкономразвития снизило прогноз по численности населения России на 2020 год со 147 до 146,8 млн человек. В прогнозе снижены показатели и по 2021 году (со 147,3 до 147 млн человек), по 2022 году (со 147,7 до 147,2 млн человек) и по 2023 году (со 148,2 до 147,4 млн человек), передает ТАСС. А в 2024 году численность страны составит 147,5 млн человек. В конце декабря прошлого года Росстат сообщал, что общая численность населения России в начале 2020 года составит 146,7 млн человек, а к 2036 году прогнозируется снижение до 142,9 млн.

    Иначе говоря, наша страна будет то наращивать, то терять население – и в долговременной перспективе все же терять. Это необходимо учитывать в соответствующих социально-экономических прогнозах. И в том числе изучать, откуда возникло это явление и как с ним можно бороться.

    Как это было в Ирландии

    В мире есть еще одна страна, чья демография в чем-то похожа на российскую. Это – Ирландия.

    В 1841 году население Ирландии составляло без малого 8,2 млн человек, а в 2019 году – лишь 4,9 млн человек. Такая ситуация уникальна – среди развитых стран только Россия и Ирландия могут «похвастаться» современным населением, которое меньше их исторических максимумов. Причина ирландского обезлюживания прекрасно известна – это Великий голод, который поразил страну в 1845-1849 годах. Голод был спровоцирован массовым распространением фитофторы – опасного вредителя картофеля. Однако фитофтора стала лишь «спусковым крючком»: ирландский голод был вызван целым рядом крайне несправедливых законов и неудачных политических решений. Эти решения сначала создали ситуацию практически полной зависимости Ирландии от урожая одной-единственной культуры, а потом обрекли на смерть от голода и болезней тех, кому еще можно было помочь.

    Кроме того, в случае с Ирландией вторым фактором, повлиявшим на современную численность населения, стала массовая эмиграция. Люди покидали страну на любых условиях, чтобы не умереть голодной смертью. Как следствие, сегодня в мире за пределами Ирландии живет более 4,1 млн ирландцев – больше, чем на родине.

    Российский провал в демографии тоже имеет свое объяснение – ведь недостающие миллионы людей не могли «исчезнуть» на ровном месте. 

    Приехавшие и уехавшие

    Современная Россия, которая началась в 1991 году – это страна, в которой вот уже около трех десятилетий наблюдаются одни из самых мощных в мире миграционных потоков. Ситуация с ними в чем-то похожа на ирландскую – коренное население страны уезжает. Но есть и отличие – еще большее количество людей приезжают в Россию извне.

    Фактически такая миграционная ситуация в России наблюдается уже полвека, с 1975 года. После этой даты поток мигрантов из РСФСР в другие республики СССР и зарубежные страны стал меньше по объему, нежели обратный миграционный поток. Впрочем, в первое время миграция в Россию была не такой уж и большой – чистое ежегодное превышение приехавших над выехавшими в 1970-е годы не превышало 50 тысяч человек. Однако уже в следующем десятилетии миграционный поток в РСФСР стал резко расти и достиг своего советского максимума в 1989 году, когда в Россию приехало на 584 тысячи человек больше, чем выехало.

    После 1991 года миграционный поток в Россию только вырос. Люди ехали в Россию буквально «на последние». Немалую долю в этом потоке составляли русские из республик бывшего Советского Союза, которые внезапно стали «лишними людьми» там, где жили они и их предки – кто десятилетиями, а кто и веками. Российский миграционный рекорд был поставлен в 1994 году – тогда в Россию приехало на 978 тысяч человек больше, нежели выехало из страны. В последующие годы миграционный поток в Россию несколько спал, и сегодня колеблется на уровне 220-320 тысяч человек в год.

    Таким образом, миграцией из России объяснить уменьшение российского населения не получится – в отличие от ирландцев, россияне не столь уж активно ищут новой жизни где-то «за морем». Значит – умираем дома. Причем делаем это столь активно, что за все время новейшей истории общий прирост населения России наблюдался лишь трижды: в 1992, 1994 и 2009-2017 годах. Да и то, большую часть общего прироста давала именно миграция – естественный прирост в стране шел только в 2013-2015 годах и составлял лишь 24-32 тысячи человек в год. Все остальное время Россия лишь теряла население.

    Кстати, в реальности абсолютные демографические потери России выглядят даже страшнее. Не стоит забывать, что в итоговые 146 млн 745 тысяч человек на конец 2019 года попали и почти два миллиона населения Республики Крым, которые в 2014 году пополнили население России. Эту цифру по понятным причинам не считают в миграционный прирост, однако учитывают в итоговых данных по населению страны.

    Родившиеся и неродившиеся

    Два процесса, которые формируют естественный прирост населения в стране – это рождаемость и смертность. Часто рождаемость и смертность понимают, как «число рождений» и «число смертей» за какой-то год, но это не совсем так. Число родившихся и число умерших – это лишь некие мгновенные значения. Но человек – это не бабочка-однодневка и не полевая мышь, которые живут ровно столько, чтобы произвести на свет очередное поколение потомства. Репродуктивное поведение людей гораздо сложнее. В силу этого в мировой демографии уже давно разделяют два понятия: собственно, «рождаемость» – и похожую, но отличную от нее «фертильность».

    Рождаемость – это демографический параметр, определяемый как количество рождений за определенный период в расчете на 1000 жителей. Для описания фактора рождаемости используют численный ряд годовых коэффициентов рождаемости, который при желании можно превратить обратно в число родившихся по году, так как из этой статистики он, собственно говоря, и был выведен.

    А вот фертильность – это количество детей, которые в среднем имеет за свою жизнь женщина. Понятным образом, тут мы уже говорим не о календарном годе, а о целой человеческой жизни, которая влияет на статистику целого поколения. Как следствие, фертильность обычно считают по так называемым возрастным когортам – группам женщин со сходными годами рождения (обычно – десятилетия или пятилетки), а фертильность всех возрастных когорт превращают в так называемый суммарный коэффициент рождаемости.

    Долговременная фертильность – это гораздо более точный параметр, нежели мгновенная рождаемость. Например, если в стране в какой-то период будет высока доля молодых женщин, склонных родить своего первого ребенка, то в ней будет наблюдаться высокая рождаемость. Именно такие факторы сложились в России в 2013-2015 годах – тогда в период первого деторождения вошли молодые женщины 1983-1987 годов рождения, сами родившиеся в то время, когда в РСФСР наблюдался последний всплеск абсолютной рождаемости. И это, кстати, означает, что нам предстоит в ближайшие годы наблюдать все более и более грустную статистику рождаемости, так как сейчас к деторождению будет подходить когорта женщин 1992-2005 годов, в которой абсолютная цифра родившихся упала практически вдвое от пика 1983-1987 годов. Женщин в детородном возрасте просто станет меньше – где-то в два раза от пика 2013-2015 годов.

    Что наиболее печально – мы никак не можем резко изменить фертильность, а тем более, вернуть ее на уровень традиционного или хотя бы позднего индустриального общества. Фертильность во многом – это психология и практика социального поведения, которая не меняется «по щелчку пальцев». Женщина или хочет быть многодетной матерью, или предпочитает остаться бездетной – «чайлдфри». При этом фертильность, уровень жизни, «качество» потомства и продолжительность жизни матерей и их детей находятся в очень многогранной и взаимозависимой связи. Например, высокий суммарный коэффициент рождаемости в Российской империи, достигавший в конце XIX века безумного значения в 7,1 ребенка на каждую женщину, «менялся» на то, что средняя продолжительность жизни женщины составляла 33,4 года. Поэтому «заставить» женщину рожать нереально – можно ее к этому только побудить.

    Впрочем, теперь выглядит сложным даже возврат к суммарному коэффициенту рождаемости, который наблюдался в 1970-1980 годах в РСФСР и составлял 2,007 ребенка на каждую женщину.  

    С тех пор фертильность в России так и не вернулась на уровень простого воспроизводства. Уже к 1990 году суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,89, а к 1995 году – и вовсе рухнул до уровня 1,34. В 2000 году каждая женщина в среднем имела лишь 1,19 ребенка, исторический минимум!

    Однако в последнее время суммарный коэффициент рождаемости неимоверными усилиями государства и общества удалось поднять. В 2015 году в России был поставлен рекорд – 1,77 ребенка на каждую женщину. И все же теперь мы снова живем в условиях монотонного падения суммарного коэффициента рождаемости – в 2018 году он составил 1,58 ребенка на женщину.

    Умершие – в свой срок или слишком рано

    Ситуацию с демографией в России после 1991 года иногда называют «русский крест»: 1991-й стал последним годом крупного естественного прироста населения, который составил без малого 104 тысячи человек. Еще 137 тысяч человек составил миграционный поток в РСФСР, который довел цифру общего прироста населения до 241 тысячи человек.

    Уже в следующем, 1992 году естественный прирост стал отрицательным – страна потеряла 220 тысяч жителей. Однако это было лишь началом катастрофы – с 1993 по 2005 год Россия теряла каждый год по 700-900 тысяч жителей. Печальный антирекорд был поставлен в 2000 году – в России от процессов рождаемости и смертности убыло 958 тысяч жителей.

    Часть этого креста еще можно объяснить за счет фертильности и суммарного коэффициента рождаемости. Здесь сказалось то самое демографическое эхо, которое мы увидели в ситуации всплеска рождаемости 2013-2015 годов, который отразил положительную демографическую динамику 1983-1987 годов. Кстати, этот последний демографический пик времен СССР, пришедшийся на время горбачевской «перестройки», любят объяснять исключительно антиалкогольной кампанией или «воздухом свободы», но это, конечно же, не так. Просто именно в это время в детородный возраст массово вступили женщины 1950-1955 годов рождения, когда в РСФСР времен позднего Сталина как раз был свой всплеск рождаемости. А вот уже начиная с 1960 года, в хрущевскую «оттепель», рождаемость стала резко падать, а суммарный коэффициент рождаемости, задаваемый фертильностью – проседать с 3,5 до 2,5 ребенка на каждую женщину.

    В итоге рекордные 3,05 млн детей, родившихся в 1954 году, оказались в полтора раза более многочисленными, нежели 1,99 млн детей, родившихся десятилетием спустя.

    Поэтому, если посмотреть на график рождаемости России в 1992-2005 годах, он окажется едва ли не полной копией графика РСФСР, но с поправкой на меньший коэффициент фертильности новых возрастных когорт.

    Однако в «русском кресте» есть и вторая линия – резкий рост смертности в период с 1992 по 2003 год. Как и в случае рождаемости и определяющей ее фертильности, у фактора смертности есть свой долговременный параметр, задающий «мгновенную», годовую смертность – ожидаемая продолжительность жизни при рождении. В РСФСР ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигла максимума именно в 1986-1987 годах – и тут действительно можно сказать спасибо антиалкогольной кампании Горбачева. Хотя это был лишь один из факторов – просто к середине 1980-х годов в СССР сложилась целая сумма позитивных факторов, уменьшающих смертность.

    Но уже через какое-то десятилетие в стране произошла настоящая катастрофа сверхсмертности – в 1994 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла чуть меньше 64 лет (57,48 – у мужчин и 71,12 – у женщин). У всех жителей России фактически украли целых шесть лет жизни – и это произошло на фоне пропаганды о «новой стране», «демократических реформах» и «светлом будущем». Сверхсмертность в России смогли победить только к 2003 году, когда в стране наконец-то за долгие годы произошел рост ожидаемой продолжительности жизни – до уровня 64,85 года. С тех пор этот параметр только растет, и в 2019 году составил для жителей России 71,39 года (у мужчин – 65,92, у женщин – 76,71).

    Что стало основными причинами российской сверхсмертности, из ямы которой страна смогла выбраться лишь спустя долгое десятилетие? Ведь «романтику 1990-х годов», которую сейчас многие склонны воспринимать с изрядной долей позитива, современники называли не иначе, как «лихие» и «темные» 1990-е годы.

    Для начала объяснения стоит сказать, что и Великий голод в Ирландии, и катастрофа 1990-х годов в России были длительным, изматывающим процессом. Пик смертности по многим внешним причинам, например, приходится на 1994 год. Именно к этому моменту иссякли защитные силы большинства людей, которые уже несколько лет находились в состоянии тяжелейшего социального стресса, были полностью исчерпаны «запасы прочности», накопленные в прошлые советские годы. В 1994 году, как пример, был отмечен абсолютный пик самоубийств – 61 900 человек против 39 100 человек в 1990 году.

    Самоубийства оставались одной из главных внешних причин смерти очень долго – даже в 2000 году количество самоубийц в России снизилось лишь незначительно и составило 56 934 человека. Только к 2010-м годам ситуацию удалось радикально изменить – в 2018 году с жизнью добровольно рассталось уже лишь 18 206 человек, а удельный показатель уровня самоубийств в России наконец-то стал обычным, привычным для развитых стран.

    Самоубийства всегда были лишь «лакмусовой бумажкой» для общего социального неблагополучия. В 1990-е годы резко подскочила смертность от тех заболеваний и связанных с ними причин смерти, которые определяются критическим нервным или эмоциональным состоянием человека – или же его явно бедственным экономическим или социальным положением. В эти причины традиционно входят заболевания сердечно-сосудистой системы, новообразования и заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, на 1990-е годы пришелся резкий рост абсолютной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Если в 1980 году в РСФСР умерло от этой причины 804 тысячи человек, то в 1994 году – 1 млн 230 тысяч человек, в полтора раз больше! Пик этой причины смерти был зарегистрирован в 2005 году – тогда от болезней системы кровообращения умерло 1 млн 299 тысяч человек.

    Инсульты и инфаркты стали спутниками жителей России – люди вымещали на собственных сердцах всю безысходность своего существования.

    Бедственное экономическое и социальное положение россиян того времени можно понять и по еще одной социальной болезни – туберкулезу. В 1990 году в РСФСР на 100 тысяч населения фиксировалось 34,2 случая заболевания туберкулезом, а к 2005 году таких случаев было уже 84. Масштабы эпидемии стали ужасающими – в 2005 году от туберкулеза умерло 32,2 тысячи человек, более половины всех умерших от инфекционных болезней в России. Эпидемию этой опасной болезни удалось взять под контроль лишь совсем недавно.

    В 1994 году был зафиксирован рекорд по алкогольным отравлениям: в тот год таким образом из жизни ушло 55 500 человек. В 2018 году от этой внешней причины скончалось всего 5568 человек, в 2019 году чуть больше 6000 человек. Связанный с алкоголизмом цирроз печени убил в 2005 году 15 400 россиян – по сравнению с 2600 в 2018 году. Страшный 1994 год держит и «пальму первенства» по умышленным убийствам – 47 900. В 2019 году убийства и покушения на убийства в России составили лишь 7948 случаев – исторический минимум за всю историю страны.

    Как бороться

    Итак, за последние тридцать лет Россия потеряла около двух миллионов своих жителей. Если оставить за скобками вернувшийся в состав страны в 2014 году Крым – то эта цифра удвоится. При этом реальные демографические потери гораздо выше – каждый год, начиная с 1991 года, страна принимает минимум по 250-350 тысяч мигрантов, которые скрадывают своей натурализацией в России убыль автохтонного населения. Как следствие, сумму итоговых демографических потерь надо корректировать еще и на сумму миграционного прироста, который составил за тридцать лет без малого около 10,5 млн человек.

    Конечно, у бывших мигрантов уже родились в России и дети, и даже внуки, но сути ситуации это не меняет – общая собственная рождаемость в стране лишь частично покрывает смертность. А если взять в расчет демографические волны, то баланс рождаемости и смертности в ближайшее время будет явно нарушен в пользу последней – причем на достаточно долгий период.

    В такой ситуации действительно выходов остается ровно два – бороться любыми способами за повышение фертильности населения и всеми силами давить смертность от тех причин, которые расцвели буйным цветом на фоне катастрофы 1990-х годов. И это уже вполне делается с большим успехом.


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