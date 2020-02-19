МЭР снизило прогноз по росту численности населения России

Минэкономразвития снизило прогноз по численности населения России на 2020 год со 147 млн до 146,8 млн человек, прогноз внесен в Госдуму вместе с проектом поправок в бюджет.

Также в прогнозе снижены показатели по 2021 году (со 147,3 до 147 млн человек), по 2022 году (со 147,7 до 147,2 млн человек) и по 2023 году (со 148,2 до 147,4 млн человек), передает ТАСС.

Согласно обновленному прогнозу ведомства, в 2024 году вместо 148,7 млн человек численность страны составит 147,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что, согласно поправкам, доходы бюджета в 2020 году вырастут на 60 млрд рублей за счет дивидендов.