2019-й стал годом демографического парадокса

Взгляд
8 января, среда  |  Последнее обновление — 14:29  |  vz.ru
Разделы

Израильский газопровод сблизит Россию и Турцию

Лидеры трех государств радуются заключению нового соглашения – но их соседей эти планы явно не радуютФото: Aristidis Vafeiadakis/Zumapress/Global Look Press
Греция, Израиль и Кипр подписали важнейшее для этих стран соглашение в газовой области. Газопровод EastMed должен доставить газ с израильского газового месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита в континентальную Европу по дну Средиземного моря. Почему этому проекту резко противостоит Турция – и что он означает для российских газовых планов? Подробности...
Перейти а раздел…

2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
Перейти а раздел…

Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе

Генри Резник мечтает о временах, когда присяжные будут выносить вердикты по всем делам о тяжких преступленияхФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Трудно заподозрить наших граждан в любви к чиновникам и к педофилам. При этом все равно суды присяжных выносили 20–25% оправдательных приговоров по этим делам. В судах обнаруживались все эти огрехи, связанные с фабрикациями», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник. Так он прокомментировал предложение передать на рассмотрение присяжных дела коррупционеров и педофилов. Подробности...
Перейти а раздел…

Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

Ангела Меркель прилетит в Москву по приглашению Владимира Путина обсуждать Ближний ВостокФото: kremlin.ru
Дональд Трамп потребовал от Ирака «миллиарды долларов» и пригрозил ударить по объектам культурного наследия Ирана. В ответ Тегеран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам», если американцы не выведут войска с Ближнего Востока. Ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Ангела Меркель объявила о срочном визите в Москву для обсуждения ситуации с Владимиром Путиным. Удастся ли лидерам двух стран предотвратить большую войну? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Новость ржачная, ситуация страшная

Николай Гурьянов, журналист
Защита сна и отдыха граждан – максимально важная вещь, вот просто на уровне общенациональной задачи. Без этого попросту невозможно сбережение народа. Наш народ, увы, не молодеет, мы уже довольно-таки пожилой народ. Подробности...

Большой конфликт в заливе феноменально выгоден для США

Александр Тимохин, журналист
Если после убийства Сулеймани Трамп выведет войска из Ирака, то у него окажется куда больше ресурсов для противостояния с Китаем. А один из аспектов такой борьбы – выбивание из-под Китая «русской подпорки». Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Убийство иранского генерала меняет правила войны

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Убийство Соединенными Штатами одного из важнейших представителей военного руководства Ирана генерала Касема Сулеймани вполне обоснованно позволяет поставить вопрос: это уже большая война на Ближнем Востоке или пока нет? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Как изменилась Россия за последние 20 лет

    Какими будут смартфоны будущего

    Обсуждение: 6 комментариев

    Рекорды скорости на воде, земле и в воздухе

      Перейти а раздел…

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...

      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
      Подробности...

      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

          На какой улице вы бы предпочли жить?
          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

            Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

            Главные ошибки автомобилистов зимой

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Началась встреча Путина и Эрдогана «один на один»
              Иран нанес ракетный удар по американским базамВерховный лидер Ирана: Мы дали США пощечинуВ авиакатастрофе в Тегеране погибли десятки граждан стран ЗападаГлава Пентагона ответил на вопрос о войне с Ираном
              Посольство Украины в Иране изменило мнение о причинах авиакатастрофы«Все хорошо!» - Трамп сделал первое заявление после ракетных атак ИранаРосавиация призвала не летать над Ираном и ИракомСолдат НАТО устроил дебош в эстонском спа-центре
              Иранские СМИ заявили о гибели 80 человек при обстреле американских базИран сказал, чем атаковал базы СШАНа месте крушения украинского самолета нашли записку с просьбой к АллахуНазваны самые качественные российские продукты

              авиакатастрофа в Тегеране


              Падение украинского авиалайнера сняли на видео

              «будет стоить победы»


              Пушков сказал, почему Трампу лучше не отвечать на ракетный удар Ирана

              новогодние каникулы


              С зимних курортов Грузии началось бегство туристов

              Видео

              «перезапустить обмены»


              Франция желает сотрудничать с Россией в обход финансовых санкций

              надежда ВМФ


              Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

              крупные проекты


              Какие газовые победы празднует Россия

              рынок нефти


              Когда кончится американская «сланцевая революция»

              дефицит справедливости


              Максим Соколов: Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

              дефицит героев


              Ирина Алкснис: Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

              христианский мир


              Сергей Худиев: Рождество – это про смысл и надежду

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Насколько успешным был для вас лично 2019 год?

              2019-й стал годом демографического парадокса

              Срок жизни в России увеличивается - и жизнь пенсионеров становится содержательней   8 января 2020, 14:12
              Фото: Стоян Васев/ТАСС
              Текст: Алексей Анпилогов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу - численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация, снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни?

              Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев 2019 года составила 73,4 года, что больше на полгода показателей аналогичного периода 2018 года. Если же сравнивать этот показатель с 2008 годом, то разница будет и вовсе впечатляющей - тогда россияне в среднем жили только 67,95 лет.

              В то же вермя, за десять месяцев 2019 года превышение числа умерших над числом родившихся, составила 259,6 тысячи человек, выше этот показатель был только в 2008 году, когда население России уменьшилось на 362 тысячи человек.

              В чем же кроется причина такой, казалось бы, странной статистики, по которой жители России живут дольше, но умирать в абсолютных цифрах стали снова чаще?

              Сверхсмертность уходит

              Начнём с того, как мы жили в прошлом. На протяжении всего ХХ века продолжительность жизни в России значительно отставала от продолжительности жизни в странах первого мира. Для примера, в самом благополучном, советском ещё 1988 году, продолжительность жизни достигла 69,44 года при том, что в похожих по демографической динамике США этот показатель составил уже тогда 74,77 года.

              Кстати, для примера, в том же году показатель продолжительности жизни в Китае составлял всего лишь 69 лет, но уже вскорости ситуация резко поменялась. В Китае продолжительность жизни росла и обогнала российскую уже через два года, а вот в России, на фоне развала СССР, экономического кризиса и падения социальных стандартов, продолжительность жизни покатилась под откос. В 1994 году Россия упала по этому важнейшему демографическому параметру к уровню стран третьего мира, поставив антирекорд в 64,47 года по средней продолжительности жизни.

              Медленное восстановление в период 1994-1998 годов снова прервалось в год знаменитого дефолта - и к 2003 году россияне достигли следующего провала по продолжительности жизни, который составил 65,05 года. После этого момента мы живём в постоянной тенденции к увеличению продолжительности жизни. Как это, кстати, и положено для страны, которая хочет относить себя к развитым, а не к развивающимся.

              Мировым рекордсменом по продолжительности жизни в 2019 году, судя по всему, по-прежнему останется Япония - там средняя продолжительность жизни составит 85,03 года, согласно прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (UN DESA). В США в 2019 году продолжительность жизни ожидается на уровне в 79,11 лет, а КНР - 77,47 лет.

              Как видите, разрыв между Россией и другими крупными развитыми странами остаётся, но катастрофы 1990 и начала 2000 годов уже нет и в помине. Страна активно навёрстывает отставание по продолжительности жизни, которое дамокловым мечом висело над ней, по сути, весь ХХ век. Ведь низкая продолжительность жизни - это не просто поломанные судьбы и жизни, но и отражение массы социально-экономических проблем, начиная от болезней, детской смертности и несчастных случаев и заканчивая наркоманией, алкоголизмом, убийствами и самоубийствами.

              Каким же образом меняются эти негативные факторы, которые влияют на продолжительность жизни в стране?

              На что повлиять мы не можем

              Стоит сказать, что в России до сих пор наблюдается громадный, практически патологический разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин. По данным того же UN DESA, в 2019 году он составит около 10 лет, в то время, как в большинстве стран он равняется 4-6 годам. Причины сверхсмертности среди российских мужчин прекрасно известны - это болезни сердечно-сосудистой системы и новообразования (рак), а также вредные привычки, в первую очередь - курение и алкоголизм. Кстати, большая часть сверхсмертности российских мужчин от болезней в той или иной степени связаны с вредными привычками или же неправильным образом жизни.

              Если убрать эти хорошо известные факторы и их негативное влияние на продолжительность жизни, то разрыв между мужчинами и женщинами в России всё равно сохранится на уровне выше, чем у других стран. До последнего времени было популярно списывать этот факт на некие «деструктивные действия» властей или же, того смешнее, на загадочный «русский характер». Мол, мужики в России жить не хотят - или им не дают, вот и умирают чаще и раньше. Хотя, казалось бы, дефицит мужчин должен создавать обратную картину - меньшее их число было бы стимулом для больших внимания и заботы, как со стороны слабого пола и государства, так и со стороны их самих.

              Однако в реальности никакой «русской загадки» нет, что выяснилось в результате одного научного исследования. Исследователи из Германии, Португалии, Чехии и России в 2018 году рассчитали воздействие глобального потепления на смертность на примере нашей страны. Россию выбрали в качестве объекта исследования не случайно - только в российском континентальном климате можно в течение календарного года «насладиться» как зимним холодом в -40 Сº, так и летней жарой в +40 Сº

              Как вы уже догадались, даже единичный жаркий день с температурой выше +25 Сº уже увеличивал среднюю смертность. То же самое происходило и при сильном холоде - температуры ниже -23 Сº тут же оказывали крайне негативное влияние на смертность. При сравнении данных по смертности для одиночных холодных дней и для их последовательности выяснилось, что наибольшее влияние оказывают более длительные периоды низких температур. Кроме того, выяснилось, что смертность была выше при любых температурах ниже +19 Сº, однако эффект этот был заметно слабее, чем при температурах ниже -23 Сº - после этой отметки смертность росла лавинообразно. Оказалось, что люди на деле достаточно хрупкие создания. Мы не ощущаем этого, но комфортно мы можем жить только в очень узком температурном диапазоне - от +19 Сº до +25 Сº. Всё, что выше или ниже этих пределов, тут же ведёт к дополнительной, избыточной смертности.

              Отсюда становится понятным и причина сверхусилий и неудач России в деле «догнать и перегнать» другие страны с более мягким климатом - в нашей стране всегда будут зимние морозы и летняя изнуряющая жара, как бы мы не боролись с курением или алкоголизмом. Так что, если кому-то и не понравился теплый декабрь 2019 года, стоит понимать, что он сохранил немало жизней.

              А при чём здесь мужчины, спросит внимательный читатель? Всё дело в том, что холод и жара очень по-разному влияют на слабый и сильный пол, прямо противоположно их общепринятым эпитетам. Как выяснилось в том же исследовании, каждый жаркий день с температурой выше +25 Сº увеличивал среднюю смертность среди российских мужчин на 20,86 человека на миллион населения, а для женщин - лишь на 12,32 на миллион.

              Та же картина была и с холодом - каждые сутки с температурой ниже -23 Сº градусов по Цельсию увеличивали смертность на 25,51 человека на миллион для мужчин и на 16,06 - для женщин.

              Стоит понимать, что в России минимум три месяца в году действительно холодно, а ещё один месяц - по-настоящему жарко. Поэтому сверхсмертности от жары и холода за календарный год «набегает» достаточно много, и весьма скромные относительные цифры превращаются в добрых 200 000 человек на 146-миллионную страну. А это уже сравнимо со смертностью от других причин - так, в 2018 году от болезней системы кровообращения умерло 841 915 человек, 366 522 человек скончалось от других классов болезней, 288 756 россиян умерло от новообразований, а 59 803 - от болезней органов дыхания. Так что, в каждой из этих официальных причин смерти «сидят» российские холод и жара, от которых в условиях нашей страны спастись практически нереально.

              Кстати, в том же исследовании учёные посчитали, что в целом для России глобальное потепление выгодно - сильные зимние холода из страны уйдут, а вот лето станет более дождливым и менее жарким. Кроме того, выяснилось, что к жаре люди адаптируются всё-таки лучше: в южных районах России сутки со средней температурой выше +25 Сº не ведут к повышенной смертности ни у мужчин, ни у женщин. А вот с холодом такой фокус не проходит - смертность в холодные дни растёт даже в северных регионах России.

              На что повлиять в наших силах

              Одной из главных причин смертности россиян продолжают оставаться внешние причины. В эту размытую категорию считают много чего - убийства и самоубийства, автомобильные катастрофы, гибель людей в пожарах, другие несчастные случаи. Смертность от внешних причин по-прежнему остаётся в числе одного из главных факторов сверхсмертности в России. В 2018 году от внешних причин умерло 131 252 российских граждан.

              Влияние смертности от внешних причин на продолжительность жизни, тем не менее, наиболее значительно - в отличии от большинства болезней, которые «догоняют» нас уже обычно в старческом возрасте, смерть от внешних причин часто забирает жизни в самом расцвете. Статистика показывает, что эта категория сокращает продолжительность жизни на 2,6 года у мужчин и на 0,7 года у женщин.

              Список внешних причин смерти, входящий в международную статистическую классификацию болезней и причин смерти (МКБ-10) был стандартизирован Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1989 году, Россия использует его с 1999 года. В него входят около двух десятков причин смерти, мы же остановимся лишь на основных. В России это дорожно-транспортные происшествия, самоубийства, убийства и отравления алкоголем.

              В случае ДТП абсолютный максимум, как ни странно приходится на 1991 год - тогда в России на дорогах погибло 37 510 человек. С тех пор, несмотря на рост автомобилизации, смертность на дорогах в России только снижается - и в 2018 году в ДТП погибло уже только 16 400 человек. Понятным образом на эту положительную динамику действует и снижение потребления алкоголя в стране, но об этом чуть ниже.

              Число убийств в России в 2018 году также в очередной раз снизилось и составило 8574 человека. Что составляет 5,93 убийства на 100 000 человек. Для сравнения, в США эта цифра составила 17 284 человека в 2017 году, что соответствует уровню в 5,31 убийства на каждые 100 000 человек населения страны. Иногда в статистике можно встретить данные о том, что в России якобы в два раза больший уровень убийств - около 9 убийств на 100 000 человек, но это лишь артефакт статистики: по России любят приводить данные по «уголовным статьям», включая и покушения на убийство, в то время как в США считают «по трупам», учитывая только жертв убийств.

              Такой же статистический артефакт есть и с самоубийствами, что привело к показательному вбросу «в России растёт уровень самоубийств», что вызвало бурное обсуждение в сети в октябре 2019 года, со ссылками на отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно этому документу, Россия якобы вошла в тройку стран с наибольшим уровнем самоубийств. Правда - только среди мужчин. В отчёте ВОЗ была указана совершенно невообразимая цифра в 48,3 самоубийства на 100 000 мужского населения России, правда, с пометкой о том, что это лишь «стандартизованные по возрасту показатели». Нетрудно посчитать, что согласно данным ВОЗ только российских мужчин за год должно было «самоубиваться» больше 35 000 человек, и ещё около 5 000 российских женщин.

              Кстати, в том же отчёте на голубом глазу говорилось, что ещё в 2000 году в России был и вовсе запредельный уровень самоубийств среди мужчин - 85,8, что и вовсе было абсолютным мировым рекордом, а российские самоубийства были бы и вовсе практически единственной причиной смерти в России на рубеже веков. Правда, и для случая 2000 года мы находим лишь общую ссылку на «стандартизованные по возрасту показатели», но не абсолютные цифры самоубийств.

              Впрочем, эти цифры вполне буднично есть на сайте Росстата, причём стандартизированные по списку внешних причин смерти, согласно МКБ-10. Согласно этим данным, в 2012 году в России добровольно расстались с жизнью 29 735 человек, а в 2018 году - уже лишь 18 206 человек. Как видите, реальная абсолютная цифра самоубийств в России где-то вдвое ниже, чем по «абстрактно-умозрительным» данным ВОЗ, причём ссылка на МКБ-10 однозначно указывает на причину смерти. Для сравнения: в 2000 году количество самоубийц в России составило 56 934 человека, так что за двадцать лет число самоубийств снизилось в три раза при весьма незначительном изменении численности населения России. Не будут столь вопиющими и относительные цифры - согласно данным Росстата, в России наблюдается 12,4 случая самоубийств на 100 000 населения, 4 у женщин и 22,1 у мужчин.

              Вполне на мировом уровне для большинства развитых стран, с отличием даже в лучшую сторону.

              Ну и, наконец, об алкоголе. По оценке ВОЗ, потребление алкоголя на душу населения в России снизилось на 43% с 2003 по 2016 год, более детально о динамике алкоголизма в России и в мире можно посмотреть на соответствующих картах ВОЗ, выбрав раздел «alcohol and health». Об этой же тенденции заявила и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая сообщила, что потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения.

              Стоит сказать, что отравления алкоголем были одной из главных статей смертности от внешних причин в 1990 годы: в 1994 году был зарегистрирован печальный антирекорд, когда от отравлений алкоголем за год ушло из жизни 55 500 россиян. Второй всплеск отравлений алкоголем пришёлся уже на первый период «сытости»: в 2003 от «зелёного змия» расстались с жизнью 45 049 жителей России. С тех пор позитивная динамика снижения потребления алкоголя вызвала ожидаемые изменения: с 2003 года в России наблюдается постоянное снижение смертности от отравлений алкоголем, и в 2018 году от этой внешней причины скончалось всего 5568 человек.

              Впрочем, в 2019 эта тенденция была сломана: в ушедшем году ожидается более 6000 смертей от отравления алкоголем. Однако общая картина всё равно остаётся положительной - снижение потребления алкоголя влияет также на болезни, которые вызваны чрезмерным употреблением спиртного - цирроз печени, панкреонекроз и сердечно-сосудистые патологии, которые в статистике относятся к разделам «смертность от болезней системы пищеварения» и «смертность от болезней кровообращения».

              Так в чём же причина сокращения населения России?

              Сотни тысяч человек естественной убыли населения России - объективный процесс. Мы не «умираем чаще и больше» - это неправда, смертность в России вот уже который год падает по большинству существенных статей. Мы стали меньше рожать и стареем, как нация - вот где грустная реальность.

              Россия уже давно живёт в условиях неполного демографического воспроизводства - стандартом «успешной» семьи обыденно считается два, максимум три ребёнка, один ребёнок - достаточно частый случай, а немалая часть населения и вовсе исповедует доктрину «без детей». Как следствие, в России наблюдается 1,75 рождений в расчете на одну женщину, что ниже уровня обычного, а не расширенного производства. Кстати, у побившей рекорды долголетия Японии ситуация с рождаемостью ещё хуже - там всего лишь 1,44 ребёнка в расчёте на одну женщину, в силу чего японцы стареют ещё быстрее россиян.

              Ещё одним моментом, который вызвал антирекорд прироста российского населения в 2019 году, стала «рваная» демографическая динамика. Сейчас во взрослую жизнь вступают сразу два поколения - «дети» 1990 годов и «внуки» родившихся во время Великой Отечественной войны. По сути дела, это одни и те же люди, но их очень мало - в оба этих исторических периода рожали очень мало, и демографические волны наложились друг на друга. Как ни печально, но следующие 5-10 лет Россия будет жить только в понижающей демографической динамике, а население страны будет весьма незначительно расти. Или же, что гораздо более вероятно - медленно снижаться.

              Поэтому, друзья - следите за здоровьем. Рожайте детей. Водите автомобиль аккуратно. Не пейте лишнего. Не ходите без шапочки на холоде и без панамки в жару. Не убивайте ближних или себя.

              Живите.     

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............