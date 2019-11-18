Спрогнозировано трехкратное снижение потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России в 2020 году снизится в три раза по сравнению с 2016 годом. К такому выводу пришли ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ), проанализировавшие перспективы производства напитков и влияние спиртной продукции на здоровье населения и экономику.

Опираясь на данные Росстата, авторы исследования проанализировали тенденции изменения потребления алкогольной продукции и рассчитали прогнозируемое потребление спиртных напитков в стране в целом и на душу населения в 2020 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал International Journal of Engineering and Advanced Technology.

«По данным исследования, в 2020 году по сравнению с 2016 годом потребление на душу населения сократится в три раза, а общее потребление алкоголя снизится в два раза», – отметила профессор общеуниверситетской кафедры философии и социальных наук Института гуманитарных наук МГПУ, доктор экономических наук Елена Алексейчева.

«На микроуровне прогнозные данные интересны инвесторам, так как производство алкогольной продукции относится к секторам экономики с высокой рентабельностью, устойчивым потребительским спросом и низкими издержками производства», – добавила она.

Ученые отмечают, что производство алкоголя существенно влияет на бюджет государства, занятость населения и развитие смежных отраслей хозяйства. В то же время чрезмерное употребление алкоголя ведет к негативным последствиям с точки зрения заболеваемости, смертности и продолжительности жизни в стране.

«Этот аспект нам представляется весьма важным, особенно в условиях национального проекта «Демография». Необходимы совместные усилия семьи, образовательных организаций, медицинских учреждений и общественно-профессиональных организаций для достижения качественно иного отношения обучающихся к своему здоровью и здоровому образу жизни», – заявила Алексейчева.

В исследовании также приняли участие сотрудники Национального исследовательского ядерного института «МИФИ», Российского государственного социального университета и Финансового университета при правительстве России.

Между тем в пресс-службе Минздрава сообщили, что получили предложение Общероссийского народного фронта сократить временной интервал продажи алкоголя с 23.00 до 22.00.

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