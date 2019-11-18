Минздрав задумался о сокращении времени продажи алкоголя

Минздрав получил предложение Общероссийского народного фронта сократить временной интервал продажи алкоголя с 23.00 до 22.00. Ведомство рассматривает данную инициативу, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Указанные предложения поступили в Минздрав России. В настоящее время Минздравом России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями экспертного сообщества данные предложения рассматриваются», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ранее «Известия» со ссылкой на письма Народного фронта правительству, Минздраву, Минтруду и другим ведомствам сообщили, что ОНФ предлагает внести поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…». В настоящее время закон позволяет продавать алкоголь с 08.00 до 23.00 по местному времени. Однако в ОНФ считают, что завершать торговлю алкоголем нужно не позже 22.00. По данным издания, инициатива направлена на достижение целей национального проекта «Демография».

Снижение показателя смертности мужчин трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. жителей запланировано в рамках национального проекта «Здравоохранение», а в ходе реализации нацпроекта «Демография» Минздрав разрабатывает дополнительные меры по борьбе с опасным потреблением алкоголя, курением и другими факторами риска.