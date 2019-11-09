Минздрав назвал причины убыли населения

Современная молодежь не ставит в приоритет создание семьи, что ведет к убыли населения, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин.

«Чтобы у нас росла численность населения, приоритеты должны быть связаны с семьей, с тем, чтобы человек хотел бы иметь детей, хотел бы создавать для себя определенный соцуим. А в обществе потребления, которое мы сейчас с вами, хотим или не хотим, но строим, – наоборот», – заявил Аполихин в эфире радио «Говорит Москва».

По его словам, в современном обществе главными целями являются деньги и карьера. Аполихин подчеркнул, что необходимо оказывать поддержку не только семьям с детьми, но и тем, кто только планирует завести ребенка.

Специалист считает, что важно подтолкнуть людей к решению создать семью. По его мнению, изменить отношение к семье возможно с помощью СМИ и образовательных программ.

Ранее Счетная палата, анализируя ход исполнения федерального бюджета 2019 года, отметила ускоряющуюся четвертый год подряд убыль населения России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что негативная тенденция в демографии страны связана с двумя ямами, которые совпали по времени.