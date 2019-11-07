Песков объяснил проблемы в демографии двумя ямами

Негативная тенденция в демографии страны связана с двумя ямами, которые совпали по времени, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения в России четвертый год подряд. Песков заметил, что эта негативная тенденция была хорошо известна и ранее – в том числе в момент формулировки нацпроектов, передает РИА «Новости».

«Как вы знаете, один из них, достаточно внушительный и крупный, именно посвящен вопросам демографии. И сейчас нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости, поддержки многодетных семей и так далее, который предусмотрен. Они уже неоднократно излагались», – сказал Песков.

По его словам, Россия сейчас оказалась в демографической яме.

«Это яма, которая, во-первых, идет с военных лет времен Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза. И вот эти две ямы сейчас, собственно, они совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика», – пояснил Песков.

Ранее Счетная палата, анализируя ход исполнения федерального бюджета 2019 года, отметила ускоряющуюся четвертый год подряд убыль населения России.