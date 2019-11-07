Счетная палата констатировала сокращение населения России

Счетная палата, анализируя ход исполнения федерального бюджета 2019 года, отметила ускоряющуюся четвертый год подряд убыль населения России.

Так, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности населения, на 1 сентября 2019 года постоянное население России составило 146,7 млн человек, что на 52,5 тыс. человек меньше, чем в начале года. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 76%, пишет «Российская газета».

С января по август в России родились 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс., или на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом число умерших также снизилось до 1213,5 тыс. человек, что на 2,7%, или на 33,7 тыс. человек меньше, чем годом ранее.

Естественная убыль населения в январе-августе 2019 года составила 219,2 тыс. человек и приблизилась к значению показателя за весь 2018 год, когда скончались 224,6 тыс. человек. Таким образом за восемь месяцев 2019 года умерли на 50,1 тыс. человек, или в 1,3 раза больше, чем за восемь месяцев 2018 года. Прирост населения был зафиксирован только в 17 регионах России, тогда как в 2018 году наблюдался в 20 субъектах. Число умерших в 32 регионах превысило число родившихся в 1,5-2,1 раза.

В октябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл. назвал снижение рождаемости угрозой национальной безопасности.

В июле министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что темпы рождаемости в России, вероятно, продолжат снижаться, хотя в данный момент на одну семью приходится 1,6 ребенка, что является неплохим показателем.