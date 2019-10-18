Патриарх Кирилл назвал снижение рождаемости угрозой национальной безопасности

Демографический кризис несет угрозу безопасности России, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Неблагополучная демографическая обстановка тормозит экономический рост России, угрожает социальным гарантиям старшего поколения, а в случае дальнейшего ухудшения это чревато утратой территории и распаду государства. Это не страшилки, это прогноз. <...> Проблема роста или сокращения народонаселения напрямую связывается с национальной безопасностью. <...> В нашей стране чуть ли не ежегодно принимаются дополнительные меры, вносятся законодательные инициативы демографического характера, однако этих мер, судя по всему, недостаточно, с 2017 года в России возобновилась тенденция убыли населения», – передает ТАСС слова Патриарха на открытии XXIII Всемирного русского народного собора (ВРНС) «Народосбережение –настоящее и будущее России» в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

По его словам, одним из путей решения демографической проблемы может стать признание права человека на жизнь с момента зачатия.

«В современных взглядах на устройство человеческого общества едва ли не первостепенное значение приобрела категория прав человека. Первым среди прав человека является право на жизнь, поскольку отмена этого права делает бессмысленными все остальные права. Поэтому мы призываем отстаивать как основополагающие право на жизнь с момента зачатия, а также право рождения», – подчеркнул патриарх.

Напомним, в июле министр труда и соцзащиты Максим Топилин на встрече с молодежным активом Забайкальского края рассказал, что темпы рождаемости в России, вероятно, продолжат снижаться, хотя в данный момент на одну семью приходится 1,6 ребенка, что является неплохим показателем.