Росстат спрогнозировал увеличение численности населения России

Численность населения России может вырасти со 146,7 млн человек в 2020 году до 150,126 млн человек к 2036 году, следует из обновленного демографического прогноза Росстата.

Росстат представил уточненный демографический прогноз до 2036 года. Расчет перспективной численности населения осуществляется в трех вариантах – низкий, средний и высокий прогнозы – на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции, передает ТАСС.

Высокий вариант прогноза ориентируется на положительные изменения в миграционном и естественном движении населения, за счет увеличения суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни. Предполагается, что общая численность населения в начале 2020 года составит 146,798 млн человек и к началу 2036 года увеличится до 150,126 млн человек (71,075 млн мужчин и 79,051 млн женщин). К 2035 году общий прирост населения достигнет 365,5 тыс. человек.

Предполагается, что рост населения страны произойдет за счет того, что убыль населения снизится с 249,3 тыс. человек до 21,3 тыс. человек, а миграция вырастет к 2035 году до 386,8 тыс. человек.

При этом ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) возрастет с 73,53 лет в 2020 году до 81,66 лет в 2035 году, а разница в ОПЖ между мужчинами и женщинами снизится к 2035 году до 6,4 лет: 78,26 и 84,66 у мужчин и женщин, соответственно.

Также, согласно высокому варианту, увеличится и суммарный коэффициент рождаемости – с 1,511 по итогам 2019 года до 1,738 в 2035 году, а его динамика во всем 15-летнем диапазоне будет положительная. Таким образом, в 2035 году общий коэффициент рождаемости составит 9,5 (в абсолютных значениях – 1,43 млн детей). В то же время смертность значительно снизится: число умерших к 2035 году уменьшится до 1,45 млн человек (общий коэффициент смертности – 9,7).

Доля детей и подростков в возрасте 15 лет и моложе уменьшится с 18,7% до 15,2%, а лиц в возрасте 16-64 лет – с 65,8% до 63,5% за счет увеличение населения старших возрастных групп. Наибольшее численность населения к 2036 году будет находиться в возрастных группах 46-50 и 51-55 лет (по итогам 2019 года – в возрасте 31-35 и 36-40 лет).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам заявила, что младенческая смертность и смертность от туберкулеза за период с января по октябрь 2019 года оказались рекордно низкими за всю историю. Также, по ее словам, за десять месяцев 2019 года смертность в России снизилась на 1,7% к аналогичному периоду 2018 года.