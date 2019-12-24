В России снизилась смертность

За десять месяцев 2019 года смертность в России снизилась на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Этот показатель мог быть и выше, но связан, вероятно, всего с неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями», – приводит ее слова РИА «Новости».

На ваш взгляд За последние пять лет ваша жизнь улучшилась или ухудшилась? Улучшилась

Ухудшилась

Не изменилась



Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что с 2010 по 2019 годы смертность среди несовершеннолетних в России уменьшилась почти вдвое.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД