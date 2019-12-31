Как изменилась жизнь в России за последние 20 лет?

В середине ноября ВЦИОМ провел очередной опрос, целью которого было определить процент россиян, чувствующих себя счастливыми. Оказалось, что сейчас таковых 81% граждан, почти столько же, сколько в рекордном 2017 году (85%). Так что положительные сдвиги, особенно в сравнении с самоощущением россиян 20-летней давности, налицо.

Параллельно растет и «индекс счастья» – чуть более объективный показатель, он представляет собой разницу между суммами положительных ответов и отрицательных. Индекс может варьироваться от -100 до 100 пунктов, и за последние 11 лет он лишь дважды опускался ниже 50 – в 2009 и 2011 годах. В 2019 году показатель составил 64 пункта. Это несравнимо больше, чем в 90-е, когда доля несчастных россиян была просто огромной – в 1992-м индекс был рекордно низким и составлял всего 6 пунктов.

Есть мнение, что на уровень счастья в первую очередь влияет даже не материальное положение, а некая «духовная воодушевленность», спровоцированная различными внутри– или внешнеполитическими факторами. И в последние 20 лет Россия действительно преуспела на этом фронте – чемпионат мира по футболу-2018, сочинская Олимпиада, воссоединение с Крымом, успешная борьба с террористами как внутри страны, так и за ее пределами, стремительное развитие ВПК, особенно на фоне развала этой отрасли в 90-е годы – все это действительно отчасти внушает спокойствие и дает повод для оптимизма.

Исследования это подтверждают. В 2003 году 25% респондентов не находили поводов для гордости за свою страну, а спустя 12 лет скептиков осталось всего 6%. Причины, согласно тем же опросам, – деятельность Владимира Путина на посту президента, крымский референдум, развитие армии и флота.

Есть и другая точка зрения относительно причин роста индекса счастья – параллельный рост доходов. Без него и счастья не будет, считают некоторые социологи.

«Мировые исследования национального индекса счастья говорят, что он зависит, прежде всего, от материального уровня жизни. Для людей совсем богатых это уже не играет роли, а для остальной массы вплоть до высшего и среднего класса идет рост, прямо пропорциональный уровню доходов. Для меня то, что у нас растет позитивная динамика, это показатель роста благосостояния, но это и экономические показатели показывают», – рассказывала газете ВЗГЛЯД социолог Ольга Крыштановская.

Средние зарплаты в России действительно выросли, причем существенно – в 13 раз с 2000 года. Сейчас они составляют 43 тысячи рублей, а были чуть больше 3 тысяч. И на фоне снизившейся практически в 7 раз инфляции (с 20 до 3%) население стало более обеспеченным. Кроме того, средний класс по численности увеличился на 60%, упала смертность, продолжительность жизни существенно выросла – у мужчин и вовсе почти на 10 лет.

При этом число довольных материальным положением своей семьи по-прежнему не так высоко – всего 49%. Но даже это практически вдвое больше, чем было в 2000 году – тогда лишь каждый четвертый был удовлетворен своими финансами. Нынешняя цифра объясняется падением реальных располагаемых доходов, которое наблюдается в последние 5 лет.

«Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Сейчас постепенно они начали восстанавливаться. Реальные располагаемые доходы, которые падают, состоят из многих показателей – из доходов и расходов. Один из показателей расходов на сегодняшний день – это выплаты по кредитам, и банки предоставляют сейчас кредиты гражданам, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что, конечно, чревато. ЦБ должен обратить на это внимание, потому что нам не нужно в экономике надувать этих пузырей», – говорил Владимир Путин в ходе прямой лини летом 2019 года.

Как писали в феврале 2019 года экономисты из Аналитического центра при правительстве, росту реальной заработной платы способствовало замедление потребительской инфляции в 2016–2017 годах. Однако рост номинальных доходов в эти годы существенно отставал от роста потребительских цен, отсюда и отрицательная динамика реальных располагаемых доходов населения. При этом если рассматривать уровень доходов россиян не за 5 лет, а за 20, то на самом деле они выросли почти в 2,5 раза.

На декабрьской пресс-конференции президента прозвучал вопрос о том, почему бы не компенсировать нынешнее падение доходов за счет резервных фондов, объем которых за последние 20 лет вырос в 45 раз – с 12 до 549 миллиардов долларов. Однако резервы нужны в качестве подушки безопасности от санкций и мировых кризисов – на это неоднократно указывали и эксперты, и сами власти.

«Учитывая высокие шансы возникновения рецессии в ходе торговых войн, увеличение золотовалютных резервов выглядит правильным решением. Причем порядка 75% всего золота покупается за рубли внутри страны, что позволяет не только обезопасить экономику, но и поддержать отечественного производителя», – говорил газете ВЗГЛЯД Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Поэтому выходить из положения российские власти думают за счет роста производительности труда и ВВП, который несколько замедлился. Но опять же, если смотреть на картину в ретроспективе, то российская экономика с 2000 года выросла более чем на 70%.

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Определенные успехи российских властей на 20-летней дистанции признают и в США. «Если сравнивать сегодняшнюю Россию со страной из 2000 года, сейчас она, конечно, в гораздо лучшем положении», – заявил Bloomberg американский политолог Томас Грэм, специалист по России.

В том же агентстве, принадлежащем нынешнему конкуренту Дональда Трампа на грядущих выборах, отдельно отмечают существенный рост геополитического влияния страны на мировой арене. По мнению авторов издания, в число главных заслуг России можно записать углубление связей с Китаем, налаживание военного сотрудничества с Турцией, закупившей недавно комплексы С-400, увеличение российского влияния в Африке и на Ближнем Востоке, где отечественным военным удалось перевернуть ход противостояния в Сирии.

«(Также) Кремль возобновил военные связи с Египтом, занимающим важное положение в регионе, и с раздираемой гражданской войной Ливией, где местные власти борются за российскую поддержку», – говорится в статье.

При всех активностях на многих рубежах стране удается сохранять относительно здоровую экономику. У России профицит бюджета, совсем небольшой госдолг и одна из крупнейших в мире сумма международных резервов. И сейчас главная задача – грамотно использовать все эти факторы в будущем.