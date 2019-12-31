Как изменилась жизнь в России за последние 20 лет?

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Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Рубль в 2019 году стал самой крепкой валютой среди развивающихся странФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2019 году оказался устойчив к колебаниям нефтяных цен. Даже когда дроны атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии и котировки черного золота пошли вверх, рубль оставался невозмутим. Как же ему удалось отвязаться от прямой нефтяной зависимости? И чем российская валюта удивит в новом году?  Подробности...
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Россияне избавились от «черных очков»

Россияне стали замечать позитивные усилия властейФото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
2019 год начинался для российской власти с вызовов. После пенсионной реформы снижались рейтинги, другая реформа – мусорная – только вступала в силу. Однако завершается год для власти весьма удачно. Рейтинги снова выросли, протесты пошли на убыль, а в сентябре все кандидаты федерального центра с ходу выиграли губернаторские выборы с высокими результатами. В чем разгадка такого феномена? Подробности...
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Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке

Еще советский истребитель МиГ-31 делает «Кинжал» недосягаемым для СШАФото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Максимальная скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. США признают отставание от России в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха. Как долго Россия сможет сохранять лидерство в создании этих видов вооружений? Подробности...
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Почему Украина просит электричество у «агрессора»

Россию и Украину по-прежнему связывают многие связи, в том числе электрическиеФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украина переживает очередной скандал, связанный с Россией. На этот раз речь идет о поставках в страну российской электроэнергии, и сам этот факт крайне возмущает особо отъявленных сторонников незалежности. Почему Киев не может обойтись без российского электричества и как на этом обстоятельстве наживался в том числе Порошенко? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Новогоднее чудо можно назвать промыслом Бога

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вечная новогодняя тема «Ирония судьбы» – история про бытовое чудо, простая, человеческая и невероятная. И уже лет десять, наверное, как каждый сладострастно жаждет ее смять, опошлить, изничтожить. Подробности...
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Снимите, наконец, нормальное кино о войне!

Владимир Веретенников, Журналист
Можно буквально по пальцам пересчитать картины последних лет, в которых советский солдат изображен достойно: как герой, чьими жертвами и усилиями до сих пор существует русский народ. Подробности...
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На теме еды в России хайп уже не поймаешь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вциомовские цифры забивают гвозди в крышку гроба любым попыткам эксплуатировать тему голода в России. За двадцать лет страна продуктового изобилия и продовольственного благополучия преодолела и изжила эту больную для себя тему. Подробности...
Обсуждение: 168 комментариев
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    Спасибо американцам за наши Курилы

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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
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              Насколько успешным был для вас лично 2019 год?

              Как изменилась жизнь в России за последние 20 лет?

              		   31 декабря 2019, 01:15
              Фото: Максим Блинов/РИА Новости
              Текст: Алексей Васильев

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              В середине ноября ВЦИОМ провел очередной опрос, целью которого было определить процент россиян, чувствующих себя счастливыми. Оказалось, что сейчас таковых 81% граждан, почти столько же, сколько в рекордном 2017 году (85%). Так что положительные сдвиги, особенно в сравнении с самоощущением россиян 20-летней давности, налицо. 

              Параллельно растет и «индекс счастья» – чуть более объективный показатель, он представляет собой разницу между суммами положительных ответов и отрицательных. Индекс может варьироваться от -100 до 100 пунктов, и за последние 11 лет он лишь дважды опускался ниже 50 – в 2009 и 2011 годах. В 2019 году показатель составил 64 пункта. Это несравнимо больше, чем в 90-е, когда доля несчастных россиян была просто огромной – в 1992-м индекс был рекордно низким и составлял всего 6 пунктов. 

              Есть мнение, что на уровень счастья в первую очередь влияет даже не материальное положение, а некая «духовная воодушевленность», спровоцированная различными внутри– или внешнеполитическими факторами. И в последние 20 лет Россия действительно преуспела на этом фронте – чемпионат мира по футболу-2018, сочинская Олимпиада, воссоединение с Крымом, успешная борьба с террористами как внутри страны, так и за ее пределами, стремительное развитие ВПК, особенно на фоне развала этой отрасли в 90-е годы – все это действительно отчасти внушает спокойствие и дает повод для оптимизма.  

              Исследования это подтверждают. В 2003 году 25% респондентов не находили поводов для гордости за свою страну, а спустя 12 лет скептиков осталось всего 6%. Причины, согласно тем же опросам, – деятельность Владимира Путина на посту президента, крымский референдум, развитие армии и флота. 

              Есть и другая точка зрения относительно причин роста индекса счастья – параллельный рост доходов. Без него и счастья не будет, считают некоторые социологи. 

              «Мировые исследования национального индекса счастья говорят, что он зависит, прежде всего, от материального уровня жизни. Для людей совсем богатых это уже не играет роли, а для остальной массы вплоть до высшего и среднего класса идет рост, прямо пропорциональный уровню доходов. Для меня то, что у нас растет позитивная динамика, это показатель роста благосостояния, но это и экономические показатели показывают», – рассказывала газете ВЗГЛЯД социолог Ольга Крыштановская.

              Средние зарплаты в России действительно выросли, причем существенно – в 13 раз с 2000 года. Сейчас они составляют 43 тысячи рублей, а были чуть больше 3 тысяч. И на фоне снизившейся практически в 7 раз инфляции (с 20 до 3%) население стало более обеспеченным. Кроме того, средний класс по численности увеличился на 60%, упала смертность, продолжительность жизни существенно выросла – у мужчин и вовсе почти на 10 лет. 

              При этом число довольных материальным положением своей семьи по-прежнему не так высоко – всего 49%. Но даже это практически вдвое больше, чем было в 2000 году – тогда лишь каждый четвертый был удовлетворен своими финансами. Нынешняя цифра объясняется падением реальных располагаемых доходов, которое наблюдается в последние 5 лет. 

              «Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Сейчас постепенно они начали восстанавливаться. Реальные располагаемые доходы, которые падают, состоят из многих показателей – из доходов и расходов. Один из показателей расходов на сегодняшний день – это выплаты по кредитам, и банки предоставляют сейчас кредиты гражданам, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что, конечно, чревато. ЦБ должен обратить на это внимание, потому что нам не нужно в экономике надувать этих пузырей», – говорил Владимир Путин в ходе прямой лини летом 2019 года.

              Как писали в феврале 2019 года экономисты из Аналитического центра при правительстве, росту реальной заработной платы способствовало замедление потребительской инфляции в 2016–2017 годах. Однако рост номинальных доходов в эти годы существенно отставал от роста потребительских цен, отсюда и отрицательная динамика реальных располагаемых доходов населения. При этом если рассматривать уровень доходов россиян не за 5 лет, а за 20, то на самом деле они выросли почти в 2,5 раза. 

              На декабрьской пресс-конференции президента прозвучал вопрос о том, почему бы не компенсировать нынешнее падение доходов за счет резервных фондов, объем которых за последние 20 лет вырос в 45 раз – с 12 до 549 миллиардов долларов. Однако резервы нужны в качестве подушки безопасности от санкций и мировых кризисов – на это неоднократно указывали и эксперты, и сами власти. 

              «Учитывая высокие шансы возникновения рецессии в ходе торговых войн, увеличение золотовалютных резервов выглядит правильным решением. Причем порядка 75% всего золота покупается за рубли внутри страны, что позволяет не только обезопасить экономику, но и поддержать отечественного производителя», – говорил газете ВЗГЛЯД Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

              Поэтому выходить из положения российские власти думают за счет роста производительности труда и ВВП, который несколько замедлился. Но опять же, если смотреть на картину в ретроспективе, то российская экономика с 2000 года выросла более чем на 70%. 

              На ваш взгляд

               
              Насколько успешным был для вас лично 2019 год?




              Определенные успехи российских властей на 20-летней дистанции признают и в США. «Если сравнивать сегодняшнюю Россию со страной из 2000 года, сейчас она, конечно, в гораздо лучшем положении», – заявил Bloomberg американский политолог Томас Грэм, специалист по России. 

              В том же агентстве, принадлежащем нынешнему конкуренту Дональда Трампа на грядущих выборах, отдельно отмечают существенный рост геополитического влияния страны на мировой арене. По мнению авторов издания, в число главных заслуг России можно записать углубление связей с Китаем, налаживание военного сотрудничества с Турцией, закупившей недавно комплексы С-400, увеличение российского влияния в Африке и на Ближнем Востоке, где отечественным военным удалось перевернуть ход противостояния в Сирии.

              «(Также) Кремль возобновил военные связи с Египтом, занимающим важное положение в регионе, и с раздираемой гражданской войной Ливией, где местные власти борются за российскую поддержку», – говорится в статье. 

              При всех активностях на многих рубежах стране удается сохранять относительно здоровую экономику. У России профицит бюджета, совсем небольшой госдолг и одна из крупнейших в мире сумма международных резервов. И сейчас главная задача – грамотно использовать все эти факторы в будущем.


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