Больше 80% россиян сочли себя счастливыми

Более 80% россиян считают себя в разной степени счастливыми, следует из данных опроса ВЦИОМ.

В исследовании указывается, что 81% россиян определенно или скорее считает себя счастливым, 17% граждан чувствуют себя скорее или определенно несчастными, передает РИА «Новости».

Чаще всего респондентов делает счастливыми то, что у них есть семья (29%), на втором месте стоит здоровье и жизнь своя собственная и близких (22%), на третьем – хорошая работа (13%), а также наличие детей (12%) и общая удовлетворенность жизнью (12%).

Несчастные люди чаще всего говорят о материальных трудностях (15%), положении дел в стране (10%), плохим состоянием здоровья (5%), низким уровнем и задержкой зарплаты (5%).

48% россиян считают, что среди их знакомых и близких примерно одинаково и счастливых, и несчастливых людей, 31% ответили, что больше счастливых, а 17% – наоборот.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 15 ноября. Опрошены 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса – телефонное интервью.

Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее были названы самые «счастливые» профессии в России.