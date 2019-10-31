Названы самые «счастливые» профессии в России

Самые счастливые люди работают в России в медицине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными стали специалисты автобизнеса и представители рабочих профессий, следует из данных исследования компании Headhunter.

В ходе опроса респонденты оценивали, насколько они счастливы по шкале от 0 до 10, где 0 – это наименьший уровень счастья, а 10 – наивысший.

«Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 баллов. На втором месте сфера госслужбы и НКО (5,9 баллов), на третьем - управление персоналом (5,8 баллов). Наименее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы автобизнеса (4,4 балла), а также представители рабочего персонала (4,7 балла)», – передает ТАСС сообщение компании.

В региональном разрезе наиболее счастливыми оказались жители Ханты-Мансийского АО (6,3 баллов) и Краснодарского края (6 баллов), а наименее счастливые россияне проживают в Ставропольском (4,5 балла) и Пермском краях (4,8 балла).

В ходе исследования выяснилось также, что опрошенные в возрасте от 55 лет и старше чувствуют себя счастливее, нежели молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Опрос проводился с 21 по 27 октября среди 5,5 тыс. россиян.

Напомним, в начале октября портал SuperJob провел опрос, в ходе которого выяснилось, что более 160 тыс. рублей в месяц нужно среднестатистическому россиянину, чтобы быть счастливым.