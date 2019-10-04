Россияне назвали способную сделать их счастливыми зарплату

Более 160 тыс. рублей в месяц нужно среднестатистическому россиянину, чтобы быть счастливым. При этом больше всего денег для счастья нужно москвичам, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob.

Выяснилось, что для женщин показатель «счастливой» зарплаты составляет на треть меньше, чем для мужчин. Так, для слабого пола эта цифра равна 138 тыс. рублей, в то время как мужчины заявили о необходимости зарплаты в 181 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Респондентам до 24 лет может быть достаточно 118 тыс. рублей в месяц. С возрастом эта сумма увеличивается. Так, в возрасте от 35 до 44 лет требуется уже 172 тыс. рублей.

Более высокие ожидания от зарплаты оказались у москвичей, им для счастья в среднем требуется 212 тыс. рублей ежемесячно. Далее следуют жители Владивостока (205 тыс.) и Ростова-на-Дону (200 тыс.).

Самые невысокие требования у жителей Липецка (124 тыс. ), Кирова (120 тыс.) и Оренбурга (115 тыс.).

В опросе приняли участие 2,5 тыс. экономически активных респондентов старше 18 лет из 449 населенных пунктов России.

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