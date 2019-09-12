Россияне перечислили хитрости для ухода с работы пораньше

Каждый десятый россиянин (10%) выдумывает повод уйти пораньше, отпрашиваясь с работы, а не называет реальную причину, следует из данных опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Опрос показал, что мужчины чаще женщин выдумывают повод уйти с работы пораньше (11% против 8%). При этом овод освободиться пораньше чаще выдумывают россияне до 24 лет (12%), а 83% респондентов ответили, что, отпрашиваясь с работы в последний раз, называли реальную причину, передает РИА «Новости».

Говоря о том, по какой причине они отпрашивались с работы в последний раз, 13% заметили, что никогда не отпрашиваются, 20% назвали поход к медикам, 10% вспомнили про проблемы с детьми, по 5% – оформление документов и семейные обстоятельства, 3% – на похороны.

Согласно опросу, женщины чаще мужчин отпрашиваются к врачу (24% против 15%), а мужчины чаще называли в качестве причины семейные обстоятельства (8 и 3%).

Опрос проводился 22 августа – 8 сентября среди 1 тысячи экономически активных респондентов старше 18 лет и имеющих постоянную работу в 304 населенных пунктах из всех округов России. Вопрос о реальности причины, по которой люди отпрашивались с работы, задавался 1,6 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих работу и отпрашивающихся с нее в 423 населенных пунктах.

Напомним, в июле 2018 года эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) впервые дали оценку «социально неоптимизированному труду» в России; согласно результатам исследования, около 60% работающего населения заняты трудом «без желания».