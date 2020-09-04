Американский ученый спрогнозировал сокращение населения России к 2100 году

Население России к 2100 году уменьшится на 40 млн человек, но прогноз может ухудшиться из-за коронавируса, заявил один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад.

Прогноз, составленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран. Его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 млн человек вместо 146 млн, передает РИА «Новости».

Мокдад пояснил, что причина заключается в падении коэффициента рождаемости в России.

Также учитывается уровень образования в стране: чем более образованны женщины, тем позже они рожают детей. Это определяется карьерными устремлениями женщин не только в России, но и во всем мире.

Ученый отметил, что подобные выводы основаны не на отвлеченных данных – в работе над подготовкой доклада помогали и российские исследователи, а также Министерство здравоохранения.

«У нас есть разногласия по некоторым источникам данных, по тому, как обрабатывать данные. Но мы ученые, и мы в конечном итоге приходим к общему знаменателю. Русские знают о России больше нас и сообщают нам вещи, которых мы не знаем. Это сотрудничество прекрасно», – сказал Мокдад.

Исследователь признал, что модель выстроена из расчета текущей ситуации в мире, ее неизменности в обозримом будущем и была сформирована еще до коронавируса, который, по словам ученого, внесет коррективы во все расчеты.

«Коронавирус повлияет на экономику каждой страны, отсрочит предоставление медицинских услуг для многих людей, как, например, иммунизация, ведение беременности. Многие женщины сейчас не хотят беременеть, потому что они не могут попасть в больницу. Так что воздействие будет, но это будет эффект на один-два года, пока не будет получена вакцина», – добавил он.

Выводы исследования, как заявил Мокдад, указывают, что в России возникнет дефицит рабочей силы, и это приведет к снижению производительности и экономических показателей.

«Что может сделать Россия, так это поощрять семьи к тому, чтобы иметь больше детей. Это один вариант. Он не работает, мы это знаем. Второй вариант – ослабить (условия) для миграции, привлекая людей к приезду в Россию, чтобы заполнить пробел», – считает ученый.

Он напомнил, что так уже поступила Германия, принявшая миллион человек, в том числе беженцев из Сирии.

Мокдад добавил, что исследователи в 2021 году обновят свои прогнозы с учетом пандемии.

Ранее ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что компенсировать убыль населения в России сможет только миграция, а сделать страну привлекательной для мигрантов можно за счет повышения уровня жизни.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х.