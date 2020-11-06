В Грузии возбудили уголовное дело о подготовке госпереворота

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала расследование уголовного дела о подготовке свержения власти перед парламентскими выборами.

Основанием для возбуждения дела стала оперативная информация департамента госбезопасности о некоторых лицах, которые планировали совершить переворот в случае нежелательных для них результатов выборов. При этом они формировали мобильные группы из бывших сотрудников силовых органов и военных, сообщается на сайте СГБ.

Ранее стало известно, что исполнительный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе передал в СГБ список лиц, которые могут быть причастны к попытке дестабилизации в стране на фоне акций протеста оппозиции, несогласной с результатами выборов в парламент. По словам Кобахидзе, сценарий свержения власти оппозицией был спланирован под руководством экс-президента страны Михаила Саакашвили.

На 8 ноября в Тбилиси запланирован митинг оппозиции, которая анонсирует, что он будет массовым и беспощадным по отношению к властям. Скрывающийся на Украине экс-президент Грузии заочно уже осужден на родине на три и 6 лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе заявил газете ВЗГЛЯД, что грузинская оппозиция не сможет вывести народ на улицы, поскольку для этого нет веских поводов.