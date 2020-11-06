Лукашенко заявил, что никто не вправе делать Белоруссию придатком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия третьей линии минского метро заявил, что никто не вправе делать республику своим придатком.

«Запомните одно: везде хорошо, где нас нет. Второе: я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и «под землей», то в своем метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком», – цитирует белорусского лидера БелТА.

Он также призвал белорусов к критическому мышлению и самостоятельному анализу происходящих событий. «Я хочу, чтобы вы думали своей головой. Думайте, и если вы что-то говорите, аргументируйте. <...> Очень хочу, чтобы мы сохранили вас: умных, толковых, талантливых. Вы действительно классные специалисты. Поэтому держите свою голову в руках и думайте, как жить», – сказал он собравшимся.

Также в пятницу Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов в республике, когда соответствующее решение примет белорусский народ.

Между тем Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа. Источник сообщил, что принятые Минском ответные меры в связи с санкциями ЕС будут действовать и в России.