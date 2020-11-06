В России за сутки выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили рекордные 20 582 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 582 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6253, Санкт-Петербурге – 1171, Московской области – 605.

Всего в стране выявлено 1 733 440 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 296 124 человек, из них 16 955 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 378 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 29 887 человек.

Накануне, 5 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 19 404. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1178.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.