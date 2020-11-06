Небензя ответил Лондону и Берлину на «highly likely» и «попытку гипноза»

Москва обновит запрос к Лондону, касающийся дела Скрипалей, заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя.

Небензя подчеркнул то, «о чем многие стали забывать, а некоторые предпочитают не вспоминать» – остались «неотвеченными масса вопросов, связанных с инцидентом со Скрипалями, на которые британская сторона предпочитает не отвечать, а эти вопросы не замечать». Он заявил, что Великобритания уже объявила Россию виноватой и не хочет вдаваться в детали разбирательства, ведь «все и так знают, что это highly likely». Небензя полагает, что российская сторона «найдет способ освежить в памяти британских коллег эти вопросы и потребовать у них дать на них ответы», передает РИА «Новости».

На заседании СБ ООН по сирийскому химическому досье его немецкий коллега Кристоф Хойсген заявил, что Россия пытается подорвать авторитет ОЗХО, которая «пользуется абсолютным доверием международного сообщества», кроме России и ее «приспешников». Небензя отметил, что это «классический пример» – Хойсген, «словно зомбируя слушателей, повторял: никакого кризиса доверия в ОЗХО нет, режим Асада убивает своих сограждан, в том числе химическим оружием, и это доказанный факт, а Россия его покрывает». Небензя сказал, что «это хорошая попытка гипноза, но не убедительная».

«Так вот, дорогой Кристоф, проблема в том, что ничего не доказано, точнее, доказано так, что никого кроме тех, кто в свое время столкнул Сирию в пучину гражданской войны, не убеждает… Если только у вас в Германии не какие-то иные законы физики и логики, что вы принимаете на веру любые небылицы и сказки, достойные пера братьев Гримм», – заявил Небензя, отметив, что эксперты приводят десятки конкретных и очевидных нестыковок в расследованиях ОЗХО по Сирии.

Небензя выразил надежду, что гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас «найдет в себе смелость» выступить наконец на открытом заседании СБ ООН по проблеме химоружия в Сирии хотя бы в декабре. О «важности его приглашения» заявляли страны Запада, которые даже «устроили истерику» из-за предложения России «подключить к заседанию» экс-главу ОЗХО Жозе Бустани. Как отметил Небензя, «прошел месяц, однако открытого брифинга Ариаса мы так и не дождались». Небензя призвал ОЗХО публично дать разъяснения по поводу критики в адрес организации.

Напомним, в октябре представители западных стран не дали Бустани выступить в СБ ООН. Небензя заявил, что они испугались разоблачений, которые тот мог озвучить.