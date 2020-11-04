Немецкий эксперт сказал, на кого ставит ЕС в американских выборах

«Евросоюз будет приветствовать не столько победу Джо Байдена, сколько то, что Трамп покинет Белый дом. Можно сказать, что некоторые политики буквально молятся об этом», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя реакцию ЕС на выборы президента США.

«Европейским элитам однозначно выгодна победа Джо Байдена. Руководство ЕС и лидеры отдельных стран Европы фактически вмешивались в американские выборы. В Европарламенте открыто, а в Еврокомиссии и правительствах стран ЕС чуть более завуалированно говорили о том, что видят в Дональде Трампе большую проблему. Есть представление о том, что Трамп раскалывает Европу, неправильно выстраивает отношения США с государствами-партнерами», – отметил германский политолог Александр Рар.

В среду Еврокомиссия (ЕК) выступила с предельно дипломатичным заявлением относительно выборов президента США. Евросоюз не будет комментировать ситуацию до оглашения итоговых результатов и призывает доверять американским властям в подсчете голосов, сообщил представитель ЕК Эрик Мамер.

Вместе с тем официальный представитель Бундестага Норберт Рёнтген открыто заявил: вторая победа Трампа «станет для нас фундаментальным вызовом, к которому мы не готовы». Германия не готова работать с Трампом еще четыре года, немцы рассчитывали на чистую победу Байдена, а нынешнее положение дел, когда голоса распределились примерно поровну, стало для Берлина неожиданностью, цитировал Рёнтгена RT в своем Telegram-канале.

«Евросоюз будет приветствовать не столько победу Байдена, сколько то, что Трамп покинет Белый дом. Можно сказать, что некоторые политики буквально молятся о том, что его там не будет, – подчеркнул Рар. – Они считают – возможно, наивно – что с уходом Трампа взаимоотношения между Европейским союзом и Америкой станут снова безоблачными».

По оценке собеседника, показателем отношения элит Старого Света к американским выборам можно считать то, как в немецких и других европейских изданиях освещали ход голосования. «Был настоящий шок, когда из Соединенных Штатов приходили сообщения о том, что у Трампа есть высокие шансы на победу, или, по крайней мере, что на выборах создалась патовая ситуация, – заметил Рар. – Во время президентской кампании в США европейские эксперты и политики, анализируя предвыборные соцопросы американцев, приходили к выводу, что у Трампа нет надежды на переизбрание. Но то, как шло голосование, подорвало эту уверенность».

На ваш взгляд Кто победит на выборах президента США? Байден

Трамп



При этом, по мнению собеседника, выборы президента США в очередной раз выявили внутриевропейский раскол. Рар отмечает: то, что премьер-министр Словении еще до оглашения итогов голосования поздравил Трампа с победой на выборах – это не только забавный казус, связанный с происхождением первой леди США (Мелания Трамп родом из Словении). «В случае переизбрания нынешнего президента мы увидим, что первые поздравления пойдут из Польши и других восточноевропейских стран, – полагает немецкий политолог. – Восточная Европа, безусловно, предпочитает Трампа, в отличие от западноевропейских элит, приверженных либеральным ценностям, для которых нынешний президент США стал идеологическим врагом».

«Несомненно, Европа выиграла бы больше всех от победы Байдена и потеряла бы больше других в случае переизбрания Трампа», – цитировал ТАСС публикацию парижской Le Monde. Французское издание указывает – европейские политики надеются на то, что Байден подтвердил поддержку 5-й статьи Североатлантического договора (коллективная безопасность стран НАТО), которая была поставлена под вопрос Трампом.

«Если бы европейцы имели возможность принять участие в президентских выборах в США, то Джозеф Байден просто подавил бы своими результатами Дональда Трампа», – утверждает Le Figaro. Наибольшей поддержкой Байден пользуется в Германии (66% согласно соцопросам), отмечает парижское издание, ссылаясь на данные октябрьского исследования социологической службы BVA. В поддержку Трампа же высказались не более 8% немцев. Чуть выше уровень популярности действующего президента США в Италии (15%), но и здесь победителем выходит Байден.

В среду вечером стало известно, что Байден обходит Трампа в важном для победы на президентских выборах штате Мичиган. Победа здесь дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Напомним, выборы в Соединенных Штатах официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в США начались новые беспорядки.

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