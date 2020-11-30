Президент Чехии потребовал от контрразведки данные о «российских шпионах»

Президент Чехии Милош Земан потребовал от Службы безопасности и информации (СБИ) предоставить информацию о якобы действующих в стране «российских шпионах», сообщили СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным Чешского радио, Земан потребовал от СБИ сообщить, какие операции «российские спецслужбы» проводят в Чехии, какие конкретно сотрудники в них участвуют и как это угрожает интересам страны, передает РИА «Новости».

Отмечается, что президент республики также хочет знать, какие офицеры российских спецслужб действуют в стране, кто с ними сотрудничает и какую информацию передают.

Также источники уточнили, что Земан хочет получить от СБИ данные, что в Чехии российская организованная преступность якобы отмывает «грязные» деньги. По данным Чешского радио, СБИ получила задание от Земана этой осенью, правительство и парламентская комиссия по контролю за деятельностью СБИ проинформированы на счет поручения президента.

Пресс-секретарь чешского президента Йиржи Овчачек заявил, что ничего не знает об этом задании главы республики. В свою очередь бывший министр по делам спецслужб в чешском правительстве Ярослав Башта отметил, что возможное задание от Земана вполне соответствует его президентскому мандату. При этом чешские эксперты по работе спецслужб усомнились, что СБИ может подготовить документ подобного содержания.

Напомним, два сотрудника посольства России в Чехии в начале июня были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина – утверждалось, что российский дипломат якобы привез в столицу Чехии яд, чтобы отравить чиновников, ответственных за снос памятника Коневу. Посольство России в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми чешской стороной мерами.

15 июня МИД объявил о введении ответных мер в отношении Праги. После этого в Праге заявили, что считают проблему в отношениях с Москвой решенной.

При этом 12 июня Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.