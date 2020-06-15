Москва объявила Чехии ответные меры из-за высылки российских дипломатов

Министерство иностранных дел России объявило о введении ответных мер в отношении Праги в связи с высылкой российских дипломатов из страны, заявил чешский посол в Москве Витезслав Пивонька.

Посол подчеркнул, что Чехия получила от России две фамилии, которые будут объявлены персонами нон грата.

По его словам, он обсудил в МИД России начало консультаций между Москвой и Прагой об отношениях стран, передает РИА «Новости».

Через несколько недель запланировано начало переговоров двух стран по ситуации с памятником Коневу, добавил чешский дипломат.

В понедельник Пивоньку вызвали в МИД России в связи с высылкой из Праги двух работников Россотрудничества.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, вызов чешского посла в МИД России связан с «недружественными действиями Праги» в отношении российских дипломатов, передает ТАСС.

Напомним, два сотрудника посольства России в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявляла, что данная информация является провокацией.

Посольство России в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми чешской стороной мерами, отметив, что такие решения оставляют все меньше пространства для конструктивного диалога.

В МИД России заявили, что решение Чехии нанесло серьезный урон отношениям двух стран.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что решение о высылке российских дипломатов – гнусная и подлая провокация со стороны властей Чехии, ответ Москвы последует.