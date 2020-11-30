Верховный суд Киргизии отменил приговор Атамбаеву

Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву и отправил дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева на новое рассмотрение.

«Решение двух предыдущих инстанций отменено. Дело направлено в Первомайский районный суд на новое рассмотрение», – сказал представитель канцелярии, передает РИА «Новости».

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер. Первомайский районный суд Бишкека в июне приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента в его резиденции в селе Кой-Таш в 2019 году, по которому ему может грозить срок вплоть до пожизненного заключения.

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется «организация коррупции в интересах организованной преступной группы».

В начале октября по итогам выборов в Киргизии вспыхнули беспорядки. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше. Его поместили в следственный изолятор, а принятое ранее решение суда об его освобождении под домашний арест признали незаконным.